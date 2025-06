Baccalauréat: 66,8% des admis, en légère baisse par rapport à 2024

Au total 250.075 candidats de l’enseignement public et privé ont réussi les épreuves de la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat au titre de la session de juin 2025, annonce le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Le taux de réussite s’est établi à 66,8% contre 67,86% lors de la session ordinaire de 2024. Sur l’ensemble des admis, 145.918 sont des filles, avec un taux de réussite de 71,3%, contre 61,81% chez les garçons.

Par ailleurs, 153.612 candidats sont attendus, du 3 au 5 juillet, pour la session de rattrapage, dont les résultats seront publiés le 12 juillet.

Un total de 374.371 candidats scolarisés ont pris part aux épreuves de cette session, soit un taux de présence de 97,14%, contre 362.848 candidats lors de la session de l’année précédente, soit un taux de présence de 97,36%.

S’agissant des candidats libres, ils ont été 71.361 candidats à passer les épreuves de cette session, soit un taux de présence de 64,42%. Le taux de réussite chez cette catégorie a été de 36,95% contre 39,56% en 2024.

Concernant les filières internationales du baccalauréat marocain, le taux de réussite s’est établi à 68,95% contre 76,15% pour les filières professionnelles. Le taux de réussite s’est élevé à 69,66% chez les candidats en situation de handicap, dont certains ont bénéficié de mesures spécifiques incluant l’adaptation des épreuves ou des conditions d’examen et de correction, voire les deux.

Les brillants élèves participeront au concours général des sciences et techniques, prévu le 4 juillet au lycée Moulay Youssef à Rabat, dans les spécialités des mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et sciences de l’ingénieur, conformément aux procédures organisationnelles propres à ce concours.