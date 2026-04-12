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Save the date: le Forum EHTP-Entreprises dédié au développement territorial (14/16 avril)

by Challenge
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Alors que le développement territorial s’impose comme une priorité nationale, le Forum EHTP-Entreprises choisit, à juste titre, de lui consacrer sa 29ème édition (14/16 avril à Casablanca), placée sous le thème “L’ingénieur marocain acteur d’un développement territorial équilibré fondé sur l’expertise technique et la responsabilité sociale”.

Les étudiants de l’École Hassania des Travaux Publics vont, ainsi, accueillir des personnalités de divers horizons pour débattre des mécanismes à même de positionner l’ingénieur marocain au cœur d’un aménagement du territoire innovant et équitable.

Le Forum EHTP-Entreprises réunit, chaque année, des acteurs majeurs du monde professionnel et économique, ainsi que des experts et chercheurs, pour débattre des enjeux et défis actuels du marché du travail, particulièrement les missions dévolues aux ingénieurs en termes de renforcement de la résilience et de la souveraineté du Maroc.

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L’événement, totalement organisé par les étudiants, se veut une plateforme de dialogue et d’échange, favorisant la synergie entre étudiants, jeunes diplômés, entreprises et institutions. Il constitue un espace privilégié de networking où les talents marocains pourront rencontrer les acteurs clés de leur domaine et découvrir les perspectives d’évolution offertes par un marché en pleine expansion.

Le Forum EHTP-Entreprises demeure, aussi, une opportunité unique pour les étudiants de l’EHTP, ainsi que pour les entreprises participantes. Il offre une occasion précieuse de rencontrer les employeurs potentiels et d’établir des contacts stratégiques pour leur avenir professionnel.

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