L’enseignement supérieur au défi des transitions: la FEDE réunit son réseau mondial à Marrakech

Après 15 ans d’absence du territoire marocain, la Fédération Européenne des Écoles (FEDE) a marqué son grand retour au Maroc en tenant son Assemblée Générale annuelle à Marrakech, les 22 et 23 avril 2026. Ce rendez-vous stratégique a rassemblé plus de 560 établissements issus de 44 pays pour échanger sur l’avenir de la formation professionnelle et académique.

Le choix de Marrakech pour cette édition 2026 ne doit rien au hasard. Comme l’a souligné Claude Vivier Le Got, Présidente de la FEDE, le Maroc représente un « pont naturel entre l’Europe et l’Afrique » et constitue un pilier majeur du réseau avec 10 % des établissements membres et plus de 35 000 étudiants. En 20 ans, la FEDE a d’ailleurs diplômé plus de 70 000 étudiants dans le Royaume. Placer les « Transitions » au cœur du modèle éducatif

La thématique centrale de cette année, les Transitions, a structuré l’ensemble des travaux de l’Assemblée. Face à une mutation accélérée des environnements économiques, les participants ont exploré quatre axes majeurs :

• Les transitions pédagogiques et les nouvelles compétences ;

• Les évolutions technologiques et le numérique ;

• Les mutations sociétales et démographiques ;

• Les enjeux environnementaux.

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Pour enrichir ces réflexions, des experts de haut niveau sont intervenus, notamment le Pr. Raphaël Liogier (UM6P), Javier Gómez Prieto (Conseil de l’Europe) ainsi que des présidents de fédérations professionnelles marocaines dans les secteurs du digital, du tourisme et de l’enseignement privé.

L’engagement pour les Droits Humains à l’honneur

Un moment fort de l’événement a été la remise du Prix Droits Humains 2026, placé sous le Haut patronage du Conseil de l’Europe. Ce prix récompense des initiatives étudiantes visant à promouvoir le respect et la connaissance des droits humains à travers le monde.

Pour cette édition, 18 prix ont été décernés à 40 étudiants provenant de 10 écoles situées en Belgique, France, Roumanie, Sénégal et au Maroc. Le pays hôte s’est particulièrement illustré avec 5 groupes lauréats issus des écoles ECOSTIG de Marrakech et EEMCI de Meknès.

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Fondée en 1963, la FEDE continue de s’imposer comme un acteur incontournable de l’éducation internationale. Bénéficiant de statuts auprès de l’UNESCO, de l’OIF et du Conseil de l’Europe, elle propose aujourd’hui plus de 170 diplômes couvrant 12 domaines d’excellence. Cette Assemblée Générale à Marrakech a réaffirmé sa mission : promouvoir une éducation de qualité, innovante et en phase avec les réalités de l’employabilité contemporaine.