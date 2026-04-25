Porsche cède ses dernières parts dans Bugatti

Le constructeur allemand Porsche a décidé de céder ses dernières participations dans la marque de luxe Bugatti, appartenant à la coentreprise Bugatti Rimac, afin de se concentrer sur son cœur de métier, les voitures de sport haut de gamme, selon un communiqué.

La célèbre marque, appartenant au groupe Volkswagen, vendra ses parts dans cette coentreprise à un consortium dirigé par la société d’investissement américaine HOF Capital, précise la même source.

La transaction reste soumise à l’approbation des autorités, attendue d’ici la fin de l’année, alors que la valeur de la cession n’a pas été révélée. À l’issue de l’opération, le partenaire croate Rimac prendra le contrôle de Bugatti Rimac, fondée en 2021 avec Porsche pour produire des hypercars.

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Le nouveau président du directoire de Porsche, Michael Leiters, a indiqué que cette cession illustre la volonté du groupe de se recentrer sur ses activités principales, rappelant que Porsche détenait actuellement 45% du capital de Bugatti Rimac.

Porsche a réalisé en 2025 un bénéfice net de 310 millions d’euros, contre 3,6 milliards d’euros en 2024, soit une baisse de 91,4%, tandis que le chiffre d’affaires s’est établi à environ 36,3 milliards d’euros en 2025, en recul de près de 10% sur un an.