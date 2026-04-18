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SIAM 2026 : Kia Maroc renforce sa proximité avec les acteurs du secteur

by David Jérémie
written by David Jérémie

Bamotors Maroc, filiale du groupe GBH et importateur-distributeur exclusif de Kia au Maroc, participera à la 18 édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM). L’événement se tiendra à Meknès, du 20 au 28 avril 2026, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Exposant de longue date au SIAM, Kia Maroc confirme son engagement aux côtés du monde agricole et industriel. Il faut dire que ce salon constitue pour la marque un rendez-vous incontournable, permettant de renforcer sa proximité avec les professionnels et de mettre en avant des solutions de mobilité adaptées.

Justement pour cette édition, la marque sud-coréenne disposera d’un stand de plus de 500 m² au sein du pôle machinisme. Onze véhicules y seront exposés, couvrant plusieurs segments : SUV, pickups, utilitaires légers et modèles électriques. La marque présentera une offre complète, reposant sur une diversité de motorisations (diesel, hybride et 100 % électrique), afin de répondre aux différents usages.

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Parmi les modèles exposés figureront les véhicules électriques particuliers EV3, EV5 et EV6, ainsi que les versions professionnelles PV5 Cargo et PV5 Passenger. Les SUV Sportage, Sorento et Sonet seront également présentés, aux côtés du pickup Tasman, et de l’utilitaire K2500 décliné en plateau.

«Le SIAM est un rendez-vous clé pour Kia Maroc. Il nous permet d’être au plus près de nos clients et de leurs réalités. Aujourd’hui, grâce à la complémentarité de nos technologies, du diesel à l’électrique, nous sommes en mesure de proposer des solutions concrètes et adaptées à une grande diversité d’usages, aussi bien professionnels que personnels», a déclaré Cédric Veau, Directeur Général de Bamotors Maroc.

A noter que les visiteurs pourront bénéficier d’offres spéciales salon sur l’ensemble de la gamme, tout en profitant de l’accompagnement des équipes commerciales présentes sur place.

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