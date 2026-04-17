Industrie: comment anticiper la fin d’un modèle hérité du siècle dernier ?

À la fin du XVIIIème siècle, Thomas Jefferson considérait l’agriculture comme la base économique d’une république autonome. Influencé par les physiocrates, qui voyaient dans la terre le levier ultime de croissance, il estimait que le travail agricole constituait la voie vers l’abondance. Au XXème siècle, le travail en usine a hérité de ce rôle structurant. Mais, à l’image de l’agriculture avant lui, l’emploi manufacturier commence à décliner aujourd’hui en Occident. Pour nos économies dites émergentes, une question s’impose: comment se préparer à ce choc ?

Dans l’histoire moderne de nos sociétés, l’industrie a été toujours vue comme un levier de croissance. Dans un long article“The economist “ décrit que cette vérité ne sonne plus vrai…En effet si on part de la base de réflexion de Braudel, les états unis constitue le point central des économie monde, et cette position dominante du capitalisme mondiale font de cet espace depuis des décennies le chef de file des économies axé sur l’industrie. Du fordisme au Neal deal, l’industrie américaine a été toujours ce levier de croissance et pourvoyeur d’emploi. Aujourd’hui le constat au demeurant amer est que cette vision économique ne sonne plus vrai selon une analyse plantée par le magazine The Economist.

« Pendant des années, les politiciens et certains économistes ont lié le long déclin de l’industrie manufacturière à la stagnation des salaires, au dépérissement des villes et même à la crise des opioïdes. Rien que dans les années 2000, les États-Unis ont perdu près de 6 millions d’emplois dans le secteur manufacturier. Ce type d’emploi offrait souvent aux jeunes diplômés une voie vers une vie stable et tranquillement prospère. Il a soutenu des villes entières, valu à Pittsburgh le surnom de ville de l’acier et à Akron celui de capitale mondiale du caoutchouc », explique l’hebdo.

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Et d’ajouter : « Les emplois accessibles de la classe moyenne, ceux qui attiraient autrefois les foules aux portes des usines à l’apogée du fordisme américain, ont quasiment disparu. Selon notre analyse, les emplois les plus similaires aux emplois manufacturiers des années 1970 ne se trouvent pas dans les usines, désormais automatisées et à forte intensité de capital, mais dans les emplois d’électricien, de mécanicien ou de policier. ».

Il faut d’ailleurs noter que ce constat inquiétant, ne se vérifie pas seulement en Amérique. Même l’Allemagne, le Japon et la Corée du Sud, qui affichaient d’importants excédents commerciaux pour les produits manufacturés, ont vu leur part de ces emplois diminuer régulièrement. La Chine a supprimé près de 20 millions d’emplois dans le secteur manufacturier entre 2013 et 2020, soit plus que l’ensemble de la main-d’œuvre manufacturière américaine. « À mesure que les pays s’enrichissent, l’automatisation augmente la production par travailleur, la consommation se déplace des biens vers les services et la production à forte intensité de main-d’œuvre délocalise », explique l’Economist.

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En France, par exemple, c’est depuis 2008 que la désindustrialisation s’est enclenchée avec la disparition de plusieurs grands groupes. « Entre 1995 et 2015, la France s’est vidée de la moitié de ses usines. 2,2 millions de jobs se sont évanouis dans la nature ! La désindustrialisation a commencé dans les années 1970, mais elle s’est accélérée à l’aube de l’an 2000 », explique Nicolas Dufourcq, auteur du célèbre livre «La Désindustrialisation de la France».

La fin d’un modèle ?

The Economist réfute aussi l’idée que le secteur industriel est indispensable à la croissance économique. Dans un monde où les économies nationales sont “ultra-spécialisées”, tenter une réindustrialisation massive, à grands coups de subventions, serait inefficace. Mieux vaudrait donc, poursuit The Economist, que les pays “travaillent ensemble et commercent dans une économie ouverte et peu réglementée” au lieu de “protéger leur industrie nationale et de se disputer des emplois qui n’existent plus”. L’avenir s’éloigne encore davantage des usines. Sur le continent, où l’industrialisation est à son aube dans certains pays, ne faut-il pas tirer les leçons des erreurs des autres ? Pour un pays comme le Maroc qui ces dernières années a fait de grand pas dans ce chantier et qui fait de l’industrie un levier de son économie, comment anticiper la décadence ?

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«Seul le brand building compte. Il faut être propriétaire de marques et se procurer les produire là où ça coûte moins cher. De plus, aujourd’hui, il faut dire que l’outil industriel importe peu. C’est le scale qui compte maintenant», nous confie Moncef Belkhayat PDG de Dislog.

Aux yeux de l’homme d’affaires, «aujourd’hui, on est dans la plus-value de la machine learning. L’IA est la plus grande révolution créatrice de valeur dans l’histoire de l’humanité. Ce qui est en train de se passer est incroyable. Notre système scolaire et universitaire doit s’y adapter rapidement».

En attendant, dans certains pays, le secteur manufacturier recule au profit des services, de la finance, du numérique. L’économie immatérielle (Tech, IA) devient le nouveau moteur de valeur. La question reste donc posée : Les pays qui émergent doivent-ils revoir leur politique économique industrielle ? En tout cas, la réalité des pays du Nord montre que le modèle du « tout-industriel » est en fin de cycle.