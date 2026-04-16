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Nomination

Le gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

by Challenge avec MAP
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Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Zakaria Chiki et Abdellah Mellouki ont été nommés, respectivement, directeurs des Instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé de Rabat et de Tanger, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

S’agissant du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Abderrahmane Elyazidi a été désigné directeur de l’Institut supérieur des pêches maritimes.

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Pour ce qui est du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mme M’Barka El Ghazali a été nommée directrice de l’École nationale de commerce de gestion (ENCG) de Casablanca.

Quant au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Jeunesse-, le Conseil de gouvernement a approuvé la nomination d’Anouar Al-Azhari au poste d’Inspecteur général.

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