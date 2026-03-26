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Nomination

Francis Jespers aux commandes d’Allianz Trade au Maroc

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Francis Jespers a pris ses fonctions, à compter du 1er mars 2026, en tant que CEO d’Allianz Trade au Maroc, succédant à Stéphane Rutili, “qui a décidé de prendre sa retraite après une longue et brillante carrière au sein du Groupe”.

Jusque-là Program Director pour la région Europe du Nord d’Allianz Trade, M. Jespers “apporte plus de 30 ans d’expérience internationale au sein d’Allianz Trade”, indique le Groupe dans un communiqué.

Il a rejoint l’entreprise en 1990 en tant que Sales Account Manager et a depuis occupé plusieurs postes à responsabilité en Europe, notamment celui de CEO en Belgique, aux Pays-Bas et en Europe centrale et orientale.

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Tout au long de sa carrière, M. Jespers, titulaire d’un Master en Droit de l’Université Catholique de Louvain, s’est forgé une solide réputation de dirigeant international reconnu pour sa capacité à optimiser les performances commerciales, à renforcer la gouvernance et à piloter des équipes multiculturelles sur des marchés complexes.

“Sa connaissance approfondie de notre entreprise, son expérience de leadership international et son solide bilan en matière de conduite du changement font de lui le candidat idéal pour diriger nos opérations au Maroc et renforcer notre présence dans la region”, souligne Luca Burrafato, CEO d’Allianz Trade pour la région MMEA (Méditerranée, Moyen-Orient et Afrique).

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Allianz Trade est leader mondial de l’assurance-crédit commercial et un spécialiste reconnu dans les domaines de la caution, des recouvrements, du crédit commercial structuré et du risque politique. Son réseau d’intelligence propriétaire repose sur un accès instantané aux données de plus de 289 millions d’entreprises.

Basé à Paris, Allianz Trade est présent dans plus de 40 pays avec 5.900 employés. En 2025, son chiffre d’affaires consolidé était de 4 milliards d’euros et les transactions commerciales mondiales assurées représentaient 1.400 milliards d’euros d’exposition.

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