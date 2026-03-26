Mobilité électrique: GoSwap réalise sa première levée de fonds

La startup marocaine GoSwap, spécialisée dans les solutions d’échange automatisé de batteries pour scooters électriques, annonce son premier tour de table auprès d’Azur Innovation Fund, avec une ambition de lever plus de 20 millions de dirhams.

Avec cette opération, la startup, fondée par Hamza Slimani, entend « accélérer le déploiement de son réseau de stations d’échange de batteries et soutenir le développement d’une mobilité électrique plus accessible dans les grandes villes du Maroc ».

La levée de fonds permettra, d’abord, de renforcer le réseau GoSwap à Casablanca où 20 armoires d’échange sont déjà opérationnelles dans des stations Petrom, Shell et agences CashPlus. Ensuite, elle devra soutenir l’expansion du réseau dans d’autres villes du Royaume et l’intégration de nouveaux modèles de motos électriques compatibles avec la solution GoSwap.

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Les deux-roues électriques apparaissent comme une réponse adaptée aux usages quotidiens, en particulier pour les trajets urbains et les activités de livraison, explique-t-on dans un communiqué. Ces acteurs — livreurs indépendants, plateformes de commerce en ligne, flottes d’entreprises — ont un besoin structurel de solutions de mobilité fiables, économiques et écologiques.

Le modèle développé par la startup marocaine repose sur l’échange instantané de batteries, une approche inspirée de solutions déjà déployées à grande échelle en Asie pour accélérer l’adoption de la mobilité électrique. Le modèle GoSwap se distingue comme suit :

● Un scooter électrique vendu sans batterie, ce qui en réduit fortement le coût d’acquisition

● Une batterie lithium remise aux utilisateurs et échangeable à volonté

● Un réseau d’armoires connectées permettant l’échange d’une batterie GoSwap déchargée contre une pleine, en moins de 10 secondes

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● un modèle économique basé sur un paiement à l’usage, avec un coût moyen de 25 à 29,4 MAD pour 100 km

● Une autonomie illimitée, sans temps de recharge et sans besoin d’acheter une batterie

● Une garantie illimitée de la batterie pour éviter les soucis d’usure ou de remplacement

● Le suivi de son véhicule: géolocalisation, immobilisation à distance et suivi de flotte et bien d’autres avantages

Ce système permet d’éliminer les contraintes liées au temps de recharge et au remplacement des batteries, tout en réduisant le coût total d’utilisation. Les utilisateurs GoSwap peuvent réaliser jusqu’à 60 % d’économies par rapport à une moto thermique.