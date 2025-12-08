Emtech II d’EmergingTech Ventures : les 40 millions de dollars de Proparco et d’IFC prêts à être bouclés

Le closing final du fonds Emtech II, porté par EmergingTech Ventures, n’a jamais été aussi proche. Avec les 40 millions de dollars de Proparco et de l’International Finance Corporation (IFC) sur le point d’être finalisés, le véhicule d’investissement marocain s’apprête à franchir une étape majeure. Une opération inédite qui consacre la montée en puissance de l’écosystème tech national et la capacité d’Emtech à attirer les plus grands bailleurs de fonds internationaux.

Après avoir officialisé leur engagement à injecter 40 millions de dollars dans Emtech II, Proparco et l’International Finance Corporation (IFC) finalisent les derniers détails de leur participation. Le closing final de ce second fonds, opéré par la société de gestion OPCC EmergingTech Ventures (cofondée par Meriem Zairi Tlemçani, Sidi Mohammed Zakraoui et Abdelouahid Benlamlih) est désormais imminent.

Pour Emtech, cette étape marque un tournant : jamais encore la filiale du Groupe Banque mondiale et l’Agence française de développement n’avaient accepté d’investir dans un véhicule de droit marocain. Habitués aux juridictions offshore comme Maurice ou Jersey, IFC et Proparco ont consenti une entorse significative à leurs pratiques, preuve de leur confiance dans la structure juridique proposée par Emtech et dans la maturité de l’écosystème tech marocain.

IFC et Proparco investissent pour la première fois dans un fonds marocain

Cette opération, qualifiée d’innovation juridique par plusieurs observateurs, est le fruit de longues négociations. Elles ont permis de lever les réticences des deux institutions internationales, qui ont reconnu la solidité du cadre marocain et la rigueur du trio fondateur. L’expertise, la persévérance et la vision stratégique de Meriem Zairi Tlemçani, Abdelouahid Benlamlih et Sidi Mohammed Zakraoui ont été déterminantes pour convaincre ces investisseurs d’exception.

Aux côtés d’IFC et de Proparco, ce closing mobilise également des investisseurs marocains de premier plan : Tamwilcom et la Caisse Marocaine des Retraites (CMR). Ces deux acteurs locaux avaient déjà soutenu Emtech I et confirment, avec ce nouvel engagement, leur conviction dans la capacité d’Emtech à structurer durablement le capital-risque marocain.

Un fonds taillé pour structurer la nouvelle génération de startups africaines

Emtech II est un fonds de placement collectif en capital à règles allégées (FPCC-RFA), conçu pour accompagner les startups en phase de démarrage. Les tickets initiaux s’étendent de 5 à 30 millions de dirhams, avec une stratégie axée sur les entreprises opérant au Maroc, en Tunisie et en Afrique de l’Ouest francophone.

Le fonds s’inscrit dans une démarche d’internationalisation, visant à combler un fossé de financement dans la région tout en créant de la valeur et des emplois. Emtech II ambitionne de jouer un rôle structurant dans l’essor d’écosystèmes innovants, en soutenant l’émergence de champions technologiques africains capables de répondre à des problématiques endémiques par des solutions adaptées.

Fonds généraliste à forte orientation technologique, Emtech II concentre ses investissements sur les secteurs les plus porteurs : DeepTech, HealthTech, FinTech, EdTech, Agritech ou encore cybersécurité. L’objectif est clair : soutenir des technologies capables de générer des gains de compétitivité et de renforcer la coordination au sein des chaînes de valeur locales et régionales.

L’approche d’Emtech repose sur un principe central : identifier et accompagner des entrepreneurs locaux (ou issus de la diaspora) capables de proposer des solutions innovantes répondant aux besoins spécifiques du continent.