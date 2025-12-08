Alertes
Scanner

Dislog Group absorbe Venezia Ice

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Moins d’un an après avoir mis la main sur Groupe Venezia, Dislog Group absorbe sa nouvelle filiale à 100%.

La principale entité du groupe créé et présidé par Moncef Belkhayat vient d’absorber le leader marocain du secteur de la glacerie et de la pâtisserie. Motivé par la volonté de simplification de la structure de Dislog Group à travers le regroupement des fonctions support au sein d’une entité unique, afin d’alléger l’organisation juridique et administrative et d’en améliorer la cohérence.

En tant qu’entité absorbée, Groupe Venezia cessera d’exister à l’issue de l’opération de fusion-absorption et transmettra à l’entité absorbante l’intégralité de ses actifs, dont essentiellement les points de vente arborant l’enseigne Venezia Ice & Bakery, ainsi que de l’usine de fabrication et de préparation alimentaire MCDF. Des actifs valorisés pour les besoins du rapprochement à 157 millions de dirhams face à un passif de 12 millions de dirhams, ce qui se traduit par une augmentation de l’actif net de 145 millions de dirhams chez Dislog Group.

Rappelons, que Venezia Ice, qui avait été fondée en 1999 par Sghir Bougrine, s’est imposée comme un acteur incontournable du secteur de la restauration et de la glacerie au Maroc. L’enseigne propose une large gamme de crèmes glacées, sorbets, pâtisseries, viennoiseries et pains artisanaux, qui ont su séduire les consommateurs marocains. En 2023, elle comptait 45 points de vente en propre et en franchise à travers le pays, confirmant son essor et son ancrage sur le marché.

