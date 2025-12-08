Alertes
Naziha Belkeziz, [PDG du Groupe Banque Centrale Populaire]

by Challenge
written by Challenge
Naziha Belkeziz, PDG du Groupe Banque Centrale Populaire

Le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) poursuit la modernisation de ses activités de marché en fusionnant sa filiale de bourse en ligne, ICF Al Wassit, avec Upline Securities, sa société de bourse.

Cette opération, présentée comme une étape stratégique, vise à unifier les canaux d’intermédiation pour offrir aux investisseurs une plateforme plus cohérente, performante et alignée sur les standards internationaux. 

Sous l’impulsion de Naziha Belkeziz, la BCP rassemble ainsi la dimension digitale d’ICF Al Wassit et l’expertise éprouvée d’Upline Securities afin de créer un dispositif unique, multicanal et fluide. Cette intégration doit permettre aux clients d’accéder plus simplement à l’ensemble des produits et services, de bénéficier d’outils d’aide à la décision renforcés et de profiter d’un accompagnement humain mieux structuré. La complémentarité entre les canaux physiques et numériques devient l’un des leviers clés de cette nouvelle architecture, destinée à améliorer la qualité d’exécution, à optimiser le passage des ordres et à répondre aux attentes croissantes d’une clientèle en quête d’efficacité et de transparence.

Soutenue par la solidité du Groupe BCP, l’opération s’accompagne d’engagements forts en matière de continuité de service, de sécurité et de confidentialité. Le groupe assure que la transition sera progressive, sans perturbation pour les clients, grâce à la mobilisation de ses équipes dédiées. Une transformation qui confirme la volonté de la BCP de renforcer son leadership sur les marchés financiers et d’enrichir durablement l’expérience de ses investisseurs.

