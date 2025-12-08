Alertes
Ahmed El Yacoubi, [Président du Directoire de Saham Bank]
Naziha Belkeziz, [PDG du Groupe Banque Centrale Populaire]
Ahmed El Yacoubi, [Président du Directoire de Saham Bank]

Moody’s Ratings vient d’attribuer à Saham Bank sa première notation long terme, Ba1 avec perspective stable, saluant la solidité d’un établissement en pleine transformation. L’agence met en avant un profil financier robuste, une rentabilité durable et une capitalisation élevée, autant d’éléments qui renforcent la résilience de la banque.

Cette appréciation récompense également un haut niveau de gouvernance, soutenu par l’engagement du nouvel actionnaire à maintenir des standards exigeants. Pour Moody’s, Saham Bank s’appuie sur une franchise bien installée auprès des multinationales et d’une clientèle retail premium, ainsi que sur une gestion des risques prudente. Son rôle structurant dans le système financier marocain est également souligné : paiements domestiques et internationaux, market making sur le change et le fixed income, prêts interbancaires… autant d’activités qui contribuent à l’écosystème national. Cette notation intervient dans un contexte marqué par le projet d’autonomisation, destiné à détacher totalement la banque de son ancien actionnaire Société Générale sur le plan opérationnel, tout en préservant un partenariat commercial. Une étape clé qui conforte la stratégie du nouvel actionnaire.

Ahmed El Yacoubi voit dans cette reconnaissance un tournant majeur : «Cette notation confirme la solidité de nos fondamentaux et l’utilité de notre rôle dans la sphère financière nationale. Elle accompagne notre transformation : autonomie renforcée, agilité accrue et ambition de croissance responsable.»

