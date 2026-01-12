Zouhair Chorfi, [Président de l’ANRE]

Le président de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité (ANRE), Zouhair Chorfi, a présenté devant la Chambre des représentants un état des lieux du secteur électrique national, en mettant en lumière ses évolutions récentes, ses principaux défis ainsi que les réalisations de l’Autorité. Cette intervention s’est tenue lors d’une réunion de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines, de l’environnement et du développement durable, consacrée à l’examen du rapport annuel de l’ANRE au titre de l’année 2024.

À cette occasion, Zouhair Chorfi a souligné que l’année 2024 a été marquée par la poursuite de plusieurs chantiers structurants pilotés par l’Autorité. Parmi eux figurent notamment la préparation de la séparation comptable des différentes activités de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), la fixation du tarif d’utilisation des réseaux électriques de distribution, ainsi que la détermination du tarif applicable à l’excédent de l’énergie électrique.

La présentation du président de l’ANRE a donné lieu à un débat approfondi avec les députés, qui ont formulé plusieurs observations et recommandations concernant l’action de l’Autorité, mais aussi les perspectives et les enjeux auxquels fait face le secteur de l’énergie. Ces échanges ont permis de souligner l’importance du rôle de régulation assuré par l’ANRE dans un contexte de transition énergétique et de modernisation du système électrique national.