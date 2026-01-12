Qui est Tariq Sijilmassi, le fondateur de Tessera Capital ?

Toute la presse en parle: le come-back de Tariq Sijilmassi dans le domaine de la banque. L’ancien président du directoire du groupe Crédit Agricole du Maroc revient au-devant de la scène comme fondateur et patron de Tessera Capital, une nouvelle banque d’affaires. Challenge fait le point.

Après plusieurs années de retrait relatif de l’arène bancaire, Tariq Sijilmassi signe un retour très commenté avec la création de Tessera Capital, une nouvelle banque d’affaires qui ambitionne de s’imposer comme un acteur de référence dans le conseil financier, les opérations de haut de bilan et l’accompagnement stratégique des entreprises et des institutions. L’annonce a été faite par ce dernier sur ses réseaux. « J’ai le plaisir d’annoncer ma prise de fonction en tant que Directeur des Opérations au sein de Tessera Capital. Tessera Capital est une banque d’affaires indépendante, enregistrée auprès de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux en tant que Conseiller en Investissement Financier », a expliqué Tariq Sijilmassi dans un post sur Linkedin.

Sijilmassi n’est pas un inconnu. Il fait partie de cette génération de banquiers marocains qui ont accompagné et parfois redéfini les grands équilibres du système financier national. Né le 1er décembre 1963 à Rabat, Tariq Sijilmassi grandit dans un environnement profondément marqué par l’international, au gré des affectations diplomatiques de son père à Alger, Moscou et Copenhague. Cette exposition précoce aux réalités géopolitiques et culturelles forge une ouverture d’esprit qui accompagnera toute sa trajectoire professionnelle.

Lire aussi | « Maroc, Terre de Lumière » illumine le Stade Prince Moulay Abdellah [Vidéo]

Après un baccalauréat scientifique en 1981, il intègre les classes préparatoires du lycée Sainte-Geneviève à Versailles, avant d’être admis à HEC Paris. Recruté dès 1986 par la Banque Commerciale du Maroc, avant même l’obtention de son diplôme, il y occupe pendant six ans le poste de directeur délégué en charge des grands groupes industriels, au cœur du financement de l’économie réelle. Après une parenthèse de huit années à la tête d’un groupe industriel, qui lui permet d’appréhender l’entreprise de l’intérieur, il rejoint le Crédit Agricole du Maroc, où il conduira une phase clé de restructuration et de modernisation en tant que président du directoire, œuvrant à la réhabilitation de l’institution et à la consolidation de son rôle stratégique. Aujourd’hui, son retour très commenté à la tête de Tessera Capital intervient dans un contexte marqué par une recomposition profonde du paysage bancaire, une montée en puissance de la finance d’investissement et une demande accrue d’expertise indépendante.

Un parcours d’élite au cœur de la finance marocaine

En tant que président du directoire, Sijilmassi a piloté l’un des groupes bancaires les plus importants du pays, à la croisée des impératifs économiques, sociaux et politiques. Sous sa direction, le CAM a poursuivi sa modernisation, renforcé ses mécanismes de gouvernance et élargi ses champs d’intervention. Il a surtout incarné une certaine idée de la banque publique-commerciale : un acteur financier devant concilier performance, stabilité et mission de développement. Contrairement à d’autres dirigeants très médiatisés, Tariq Sijilmassi a toujours cultivé une discrétion assumée. Cette discrétion ne signifie pas absence d’influence.

Bien au contraire. « Dans les milieux financiers, son nom est associé à une capacité de lecture fine des équilibres macroéconomiques, à une maîtrise des dossiers complexes et à une approche prudente mais stratégique du risque », nous a confié une source au sein des économistes de l’Istiqlal

Tessera Capital : le choix de l’indépendance

Tessera Capital se positionne sur le conseil stratégique, les fusions-acquisitions, les levées de fonds, la restructuration financière et l’accompagnement des grands projets. « J’ai créé Tessera Capital parce que je crois profondément dans notre pays et dans la mission que nous portons. Le Maroc traverse une période déterminante et enthousiasmante, et je suis convaincu que beaucoup d’entreprises peuvent mieux tirer parti de cette mutation lorsqu’elles sont accompagnées de manière juste, humaine et réellement utile.

Lire aussi | Dacia lance sa nouvelle gamme produite au Maroc

Après de longues années passées sur le terrain, j’ai compris que les situations complexes ne se résolvent jamais uniquement avec des modèles financiers. Elles demandent de l’écoute, de la lucidité et un regard capable de saisir ce qui se joue derrière les chiffres. Souvent, la solution repose autant sur l’humain que sur l’analyse. », explique-t-il.

La société « TESSERA CAPITAL S.A», dont le siège social est sis à 9, Angle avenue Al Oued et rue Midelt – Rabat, a été enregistrée auprès de l’AMMC en date du 26 décembre 2025, sous le numéro d’enregistrement DE-CIF-05-25, en vue d’exercer les activités de conseil en investissement financier relevant de la catégorie n°2 prévues à l’article 2 de la circulaire de l’AMMC n°01/20 relative aux Conseillers en investissement financier », lit-on sur le site de l’AMMC.