One Retail rachète B5 COSMETICS, détenteur de Flormar au Maroc

A travers une opération qualifiée “d’étape majeure dans la stratégie de croissance”, One Retail, filiale de H&S Group, annonce l’acquisition de 100% de B5 COSMETICS, détenteur exclusif de la franchise Flormar au Maroc, dans l’attente de l’autorisation du Conseil de la Concurrence..

En harmonie avec la dynamique de build-up engagée par le Groupe, One Retail ambitionne de bâtir un portefeuille d’enseignes leaders positionnées sur des segments à forte valeur ajoutée, en s’appuyant sur une expertise éprouvée en structuration, développement et pilotage de réseaux retail.

Cité dans un communiqué du Groupe, Hicham Kitane, CEO de One Retail a ajouté : «À travers cette acquisition, nous renforçons significativement notre modèle de build-up dans le retail. D’ici fin 2026, nous constituerons un pôle retail solide et rentable, composé de 7 entreprises, 300 magasins et 1 000 collaborateurs, représentant un chiffre d’affaires d’un milliard.»

Présente au Maroc depuis 2012, Flormar s’est imposée comme un acteur incontournable de la beauté accessible. La marque s’appuie sur un réseau de plus de 50 points de vente répartis dans 19 villes, combinant succursales et franchises, et bénéficie d’une notoriété solide auprès des consommateurs marocains. Portée par un positionnement qualité-prix attractif et une offre complète alliant maquillage et soins, Flormar évolue sur un marché en forte mutation, stimulé par l’urbanisation, l’évolution des habitudes de consommation et l’essor du digital.

À travers cette acquisition, One Retail entend accompagner Flormar dans une nouvelle phase de développement, en mobilisant ses expertises en expansion de réseaux, excellence opérationnelle et transformation digitale.

Les principaux leviers de création de valeur identifiés sont l’accélération du déploiement national du réseau, le renforcement de la stratégie omnicanale et du e-commerce, l’optimisation logistique et l’intégration de la supply chain et l’amélioration continue de l’expérience client.

Cette intégration permettra également de générer des synergies transversales avec les autres enseignes du portefeuille One Retail, notamment en matière de digitalisation, de marketing et de performance opérationnelle.

Dans le cadre de cette opération, la famille Benabdallah rejoint l’actionnariat de One Retail à travers un swap d’actions. A cette occasion, Omar et Ali Benabdallah déclarent :« Ce rapprochement ouvre une nouvelle étape dans le développement de Flormar au Maroc. L’adossement à One Retail, et plus largement à H&S Group, nous permettra d’accélérer la croissance du réseau et d’élever encore davantage l’expérience client, tout en préservant l’ADN de la marque. »

One Retail s’appuie sur une organisation structurée autour de cinq pôles stratégiques : Restauration, Beauté, Textile, Bricolage et Alimentation. Elle est pilotée par le Président Moncef Belkhayat et le CEO de pôle Hicham Kitane, et s’appuie sur une gouvernance renforcée intégrant quatre Vice-Présidents : Majid Benjelloun, Omar & Ali Benabdallah, et Sghir Boughrine qui rejoignent le Conseil d’administration en tant que Board Members. À noter que Ghita Benabdallah est nommée CEO de Flormar.

Lors de cette transaction, One Retail a été accompagné par les cabinets Filali Kadiri, Fintrust Capital et Deloitte Associés et Flormar par les cabinets Maleh Law Firm et We Advise.