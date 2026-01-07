H&S Invest Holding devient H&S Group

H&S Invest Holding annonce, mercredi 7 janvier 2025, une étape majeure de son développement avec le lancement d’une nouvelle identité visuelle et l’adoption d’un nouveau nom commercial : H&S Group.

Cette évolution marque la volonté du Groupe de renforcer la lisibilité de sa marque, d’accompagner sa croissance et de fédérer ses activités sous une identité moderne, cohérente et ambitieuse, indique H&S dans un communiqué.

Cette annonce intervient à l’occasion du lancement de l’exercice 2026, censé constituer une année charnière pour le Groupe, qui démarre avec un chiffre d’affaires consolidé cible de 10 milliards de dirhams.

Lire aussi | Le groupe ODM initie le process de sa transmission capitalistique

H&S Group s’articule désormais autour de six pôles structurants:

1. Dislog Group, leader national de l’économie de la vie, plateforme nationale de référence dans les produits de grande consommation, la santé, l’hygiène et le bien-être. Dislog Group est un acteur majeur de l’économie de la vie.

2. Buildings & Logistic Services (BLS), qui change d’appellation et devient La Voie Express Group, leader national de la supply chain end-to-end, offre une expertise complète sur toute la chaîne logistique : entreposage, transport, distribution et solutions intégrées, au service de la performance des entreprises.

3. WB Group, leader régional de l’achat média et de la création de contenu, confirme son leadership régional dans l’achat d’espace média, la stratégie de communication et la production de contenus à forte valeur ajoutée.

4. Gidna / Kaya Immobilier, parmi les leaders nationaux de la construction et de la promotion immobilière. A travers ce pôle , H&S Group consolide son positionnement parmi les références nationales de la construction et de la promotion immobilière.

5. Chari, leader national du e-commerce & fintech, représente le pilier digital du Groupe en combinant e-commerce et fintech, avec une ambition : transformer les circuits de distribution et accélérer l’inclusion financière.

6. One Retail, nouveau pôle en lancement dans les métiers du retail.

Par ailleurs, H&S Group annonce le lancement de One Retail, une nouvelle plateforme dédiée aux métiers du retail, couvrant notamment la restauration, le bricolage, la beauté et l’alimentaire.