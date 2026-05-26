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Le Conseil d’Affaires Maroc–Finlande voit le jour à Helsinki

by Challenge
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La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Confédération des industries finlandaises (EK) ont signé, mardi 26 mai à Helsinki, un accord de partenariat visant à renforcer les relations économiques et industrielles entre le Maroc et la Finlande, notamment à travers la création du Conseil d’Affaires Maroc–Finlande.

L’accord a été signé par Mehdi Tazi, Président de la CGEM, et Petri Vuorio, Vice-Président exécutif de EK, à l’occasion du Forum économique Finlande-Maroc organisé conjointement par EK et la CGEM, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et de Ville Tavio, ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement.

L’accord a pour objectif de structurer davantage les échanges entre les communautés d’affaires marocaine et finlandaise et à favoriser l’émergence de projets concrets de co-investissement, de transfert technologique et de partenariats industriels à forte valeur ajoutée. La création du Conseil d’Affaires Maroc-Finlande constituera ainsi une plateforme permanente de dialogue et de coopération entre entreprises des deux pays afin d’accélérer les synergies industrielles, l’innovation et le développement de projets communs orientés vers les industries du futur.

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Le Forum économique Finlande-Maroc a réuni d’autres hauts responsables institutionnels, notamment Mohamed Achgalou, ambassadeur du Maroc, ainsi que des représentants d’entreprises marocaines et finlandaises autour des opportunités de coopération industrielle, technologique et d’innovation entre les deux pays. Les échanges ont notamment porté sur les technologies maritimes avancées, les industries minières, les solutions de décarbonation industrielle, l’automatisation et la gestion de l’eau.

Selon un communiqué de la CGEM, M. Tazi a souligné, à cette occasion, l’accélération de la montée en gamme industrielle du Maroc dans des secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée, notamment l’industrie automobile, l’aéronautique, les énergies renouvelables et l’hydrogène vert.

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Il a également rappelé le rôle du Maroc comme hub stratégique vers les marchés africains, grâce notamment à ses infrastructures logistiques structurantes telles que Tanger Med, Nador West Med et le futur port Dakhla Atlantique, ainsi qu’à ses plateformes industrielles et financières permettant le déploiement de chaînes de valeur à l’échelle du continent.

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