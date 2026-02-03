CFG Bank déménage enfin à son nouveau siège à CFC

Alertes
by Rachid Boutaleb
Prévue pour le début d’été 2025, l’entrée en service du nouveau siège de CFG Bank accusera finalement un retard de près d’un an.

Le flamboyant édifice du « petit poucet » des banques cotées à la bourse de Casablanca, situé au cœur de Casa Anfa, le nouveau quartier des affaires de Casablanca, actuellement en phase finale de livraison, ne devra accueillir ses premiers occupants qu’en mars ou avril 2026.

Il faut dire que la finition, et notamment la façade 100% murs rideaux, a pris bien plus de temps que prévu, ce qui a valu au maître d’ouvrage un rappel à l’ordre de la part de l’AUDA (Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa) qui veille au grain au sein de Casa Anfa, notamment pour ce qui est des délais de construction.

Rappelons, que le futur siège de CFG Bank a été conçu par le cabinet d’architecture Yassir Khalil Studio. Edifié sur un terrain de 2469 m² acquis en 2019 dans le cadre d’un appel d’offres lancé par l’AUDA, ce bâtiment totalise une superficie couverte de 15.000 m² répartis sur une quinzaine d’étages.

Il aura couté la bagatelle de 350 millions de dirhams, soit un peu plus qu’une année de profit pour la banque créée en 1992 par Adil Douiri et Amyn Alami. A son inauguration dans quelques mois, le nouveau quartier général de CFG Bank sera le deuxième siège social d’une banque marocaine à voir le jour à Casa Anfa, après la méga-tour du groupe Banque Centrale Populaire et en attendant l’entrée en lice de Borj Attijari (prévu plus tard en 2026) et le lancement du projet du futur siège du CIH (dont les travaux de construction n’ont pas encore démarré).

