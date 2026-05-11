Banques: les crédits et les dépôts s’envolent à fin mars

Au terme du premier trimestre 2026, Bank Al-Maghrib fait part d’une bonne tenue de route tant des crédits que des dépôts bancaires, suivant en cela la cadence générale de l’ensemble des indicateurs économiques et financiers depuis le début de l’année.

L’encours du crédit s’est, ainsi, établi à 1.251,3 milliards de dirhams (MMDH), en hausse annuelle de 7,4%. Cette évolution recouvre une progression, en glissement annuel, des crédits aux agents non financiers de 6,3% et de ceux accordés aux agents financiers de 12,6%.

Les concours aux entreprises non financières privées ont, quant à eux, marqué une hausse annuelle de 5,4%. Cette évolution résulte de la progression de 13,7% des crédits à l’équipement, de 7% des prêts à la promotion immobilière et de 1,1% des facilités de trésorerie.

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Pour leur part, les crédits accordés aux ménages ont enregistré une hausse annuelle de 3,4%, en lien principalement avec la hausse de 2,9% des prêts à l’habitat et de 3,9% de ceux à la consommation.

Des coffres-forts pleins à craquer

Quant aux dépôts auprès des banques, ils se sont élevés à 1.383,5 milliards de dirhams, en progression annuelle de 8,4%. Les dépôts des ménages ont enregistré, d’une année à l’autre, une hausse de 8,1% pour s’établir à 1.003,8 MMDH, dont 228 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE).

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Pour les entreprises non financières privées, leurs dépôts ont atteint 257,7 MMDH, soit une progression annuelle de 11,4%, selon la banque centrale qui fait savoir que le taux de rémunération des dépôts à terme (DAT) à 6 mois a marqué, d’un mois à l’autre, une hausse de 4 points de base (pbs) pour s’établir à 2,21%, tandis que celui des DAT à 12 mois a reculé de 12 pbs pour revenir à 2,73% à fin mars 2026

Pour ce qui est du taux minimum de rémunération des comptes d’épargne, il a été fixé à 1,61% pour le premier semestre 2026, soit une baisse de 30 pbs par rapport au semestre précédent.