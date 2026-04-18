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La Bourse de Casablanca boucle une semaine fructueuse

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

La Bourse de Casablanca, dont la capitalisation atteint 1.093,4 MMDH. a terminé la semaine du 13 au 17 avril sur une note positive, son indice principal, le MASI, progressant de 4,29% à 19.238,41 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 3,83% à 1.422,8 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 4,38% à 1.352,8 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes capitalisations, a augmenté de 4,51% à 1.978,31 pts.

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Sur le plan sectoriel, les indices « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+25,76%), « Matériels, logiciels et services informatiques » (+13,29%) et « Mines » (+9,52%) ont signé les meilleures performances.

Les secteurs « Assurances » (-0,88%), « Société de financement et autres activités financières » (-0,83%) et « Chimie » (-0,36%) ont accusé, quant à eux, les plus fortes baisses.

Les échanges ont avoisiné 3,7 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Managem (18,26%), Attijariwafa Bank (8,12%) et Sodep-Marsa Maroc (7,21%).

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Aux valeurs individuelles, Stroc Industrie (+31,63% à 216 DH), Stokvis Nord Afrique (+24,44% à 89,6 DH), HPS (+19,27% à 650 DH), Résidences Dar Saada (+15,72% à 165,6 DH) et Involys (+12,29% à 159,4 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, les plus forts replis ont été enregistrés par AFMA (-9,31% à 1.120 DH), Auto Nejma (-6% à 4.310 DH), Rebab Company (-5,98% à 100,6 DH), Salafin (-4,94% à 427,75 DH) et Wafa Assurance (-2,53% à 5.200 DH).

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