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SGTM: une progression exponentielle en 2025

by Challenge
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M’hammed Kabbaj, PDG de SGTM

Le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de la Société Générale des Travaux du Maroc (SGTM) s’est établi à 1,34 milliard de dirhams (MMDH) en 2025, en hausse de 127,6% par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires du groupe a atteint 15,16 MMDH au titre de l’année 2025, soit une amélioration de 36,6% en un an, indique la SGTM dans un communiqué sur ses indicateurs annuels.

Cette performance reflète l’intensification de l’activité des différents métiers du Groupe, portée par la montée en puissance simultanée de plusieurs grands chantiers nationaux, dans un contexte de dynamisme soutenu du secteur du BTP au Maroc.

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S’agissant de l’EBITDA, il a connu une augmentation de 31,7% au cours de l’année 2025, passant à 2,48 MMDH, tandis que le résultat d’exploitation est passé à 1,95 MMDH en 2025, en hausse de 38,3%.

Pour ce qui est des perspectives, le Groupe SGTM annonce aborder l’exercice 2026 avec des fondamentaux solides et une visibilité étendue sur l’ensemble de ses segments d’activité, grâce à un carnet de commandes de 35,1 MMDH et d’une structure financière renforcée.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires la distribution d’un dividende unitaire de 12 dirhams par action, au titre de l’exercice 2025.

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En décembre dernier, le groupe de la famille Kabbaj a fait une entrée fracassante à la Bourse de Casablanca. L’IPO (Initial Public Offering), évaluée à plus de 5 milliards de dirhams, a été sursouscrite 34 fois par plus de 171.000 souscripteurs, soit un taux de satisfaction de 2,94%.

« Cette opération enregistre un record historique. Elle dépasse le cadre d’un simple succès financier pour s’inscrire comme un acte citoyen majeur et un signal fort de confiance envoyé à l’ensemble de l’écosystème », avait, alors, souligné le directeur général adjoint de la place casablancaise, Mohamed Saad.

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