Maroc: les réserves de change avoisinent les 50 milliards de dollars

En date du 17 avril 2026, les avoirs officiels de réserve (AOR) du Maroc, communément appelés réserves de change, s’élevaient à 462,3 milliards de dirhams (MMDH), soit l’équivalent de quelque 50 milliards de dollars selon le cours de change du jour.

Les réserves de change, demeurées certes quasi-stabiles par rapport à la semaine précédente, enregistrent, cependant, une hausse de 19,8% en glissement annuel, souligne Bank Al-Maghrib dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Par rapport aux principales monnaies étrangères, le dirham s’est apprécié de 0,3% face à l’euro et est resté quasi-stable vis-à-vis du dollar américain au cours de la période du 16 au 22 avril 2026, selon la banque centrale, qui précise qu’aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes durant cette intervalle de temps.

Lire aussi | Pourquoi les multinationales parient sur le Maroc ?

Concernant les interventions de Bank Al-Maghrib, elles ont totalisé 167,6 MMDH en moyenne quotidienne durant la semaine du 16 au 22 avril. Ce volume se répartit entre des avances à 7 jours pour 70,6 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (54,2 MMDH) et des prêts garantis (42,8 MMDH).

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges est revenu à 1,4 MMDH et le taux interbancaire s’est situé à 2,25%. Lors de l’appel d’offres du 22 avril 2026 (date de valeur le 23 avril), la Banque Centrale a injecté un montant de 54,9 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Lire aussi | CIMAC: Casablanca s’impose sur la carte mondiale de l’arbitrage

En ce qui est du marché boursier, le MASI s’est apprécié de 2,2%, portant sa performance depuis le début de l’année à 1,7%. Cette évolution reflète notamment des progressions de 3,5% pour l’indice des « Bâtiment et matériaux de construction », de 1,9% pour celui des « Banques », de 5,5% pour les « Services de transport » et de 2,4% pour les « Mines ».

Par contre, les indices des « Télécommunications » et des « Distributeurs » se sont repliés de 1,4% et de 2% respectivement. S’agissant du volume hebdomadaire des échanges, il est revenu, d’une semaine à l’autre, de 3 MMDH à 2,4 MMDH, réalisé principalement sur le marché central « Actions ».