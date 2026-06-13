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Auto Nejma renforce la présence de BYD dans quatre grandes villes du Maroc

by David Jérémie
written by David Jérémie
En plus de Casablanca, Rabat et Fès, Auto Nejma inaugure une nouvelle plateforme BYD à Oujda.

Auto Nejma, représentant exclusif de BYD au Maroc, poursuit l’expansion de son réseau national avec une série d’ouvertures stratégiques dans quatre grandes villes, à savoir Casablanca, Rabat, Fès et Oujda. Un développement du réseau qui, selon l’importateur, vise à rapprocher la marque de ses clients et à renforcer son implantation dans le Royaume.

A Casablanca, Boulevard Bahmad, Auto Nejma inaugure un site de 2 000 m² entièrement dédié aux véhicules BYD. Cette plateforme propose des prestations complètes (maintenance, réparation mécanique et carrosserie) avec 23 postes de travail, une cabine de peinture électrique et un appareil de géométrie de dernière génération. Evalué à 4 millions de dirhams, l’investissement répond pleinement aux standards de qualité fixés par BYD. Par ailleurs, quatre conseillers certifiés accueillent les clients dans un espace lounge, et le site prend en charge aussi bien les modèles 100 % électriques que les hybrides rechargeables.

Sur l’Avenue Hassan II à Rabat, Auto Nejma ouvre un showroom conçu selon les standards internationaux de BYD. Plus qu’un espace d’exposition, il s’agit d’un véritable centre de mobilité électrifiée, dixit le staff de la marque, avec un lounge de 46 m² et trois conseillers dédiés. L’infrastructure après-vente comprend un atelier mécanique de 1 600 m² et un atelier carrosserie de 600 m², dotés d’équipements homologués. Les Établissements Hakam, partenaires historiques, renforcent ce dispositif avec 2 100 m² supplémentaires et 16 postes de travail.

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À partir du 18 juin 2026, Auto Nejma s’installe à Fès, au centre commercial Borj Fès, dans un emplacement stratégique. Cette ouverture permet à BYD de renforcer sa présence dans une région à fort potentiel, en offrant aux clients un accès direct aux services et aux véhicules de la marque. Dans l’Oriental, Auto Nejma inaugure un site au Km 6, Technopole d’Oujda, sur la Route Nationale N°2. Cette implantation traduit l’ambition du groupe : garantir qu’aucun automobiliste marocain ne soit éloigné de plusieurs centaines de kilomètres d’un point de service BYD.

De par ses multiples ouvertures, Auto Nejma indique «promettre une expérience après-vente irréprochable, avec 95 % de disponibilité des pièces de rechange, un coût d’entretien maîtrisé inférieur à 0,14 DH/km et des révisions tous les 15 000 km». Des services pratiques, tels que le Pick-up service avec paiement en ligne ou les contrats de service à paiement échelonné, viennent compléter l’offre.

«Notre stratégie est simple : être présents au plus près de nos clients. Chaque nouvelle ouverture est un engagement concret envers les propriétaires de véhicules BYD et envers ceux qui envisagent de franchir le pas vers la mobilité électrifiée», a déclaré Adil Bennani, Directeur général d’Auto Nejma.

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