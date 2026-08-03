Voitures électriques : les ventes mondiales battent des records

Les ventes mondiales de voitures électriques ont enregistré un net rebond au deuxième trimestre 2026, atteignant des niveaux records dans plus de 50 pays, malgré le ralentissement du marché automobile mondial, selon un nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Durant les trois derniers mois de l’année en cours, les ventes de voitures électriques ont affiché une progression de 35 % par rapport à un trimestre auparavant, ressort-il de ce rapport qui souligne que la crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient et la volatilité des prix des carburants ont renforcé l’intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques.

En dépit d’un premier semestre 2026 marqué par un recul de 5% des ventes mondiales d’automobiles, sous l’effet du ralentissement observé sur les deux plus grands marchés mondiaux, à savoir la Chine et les États-Unis, les ventes ont pratiquement doublé entre mars et juin, sur plusieurs marchés importants, notamment en Australie, au Brésil, en Inde, en République de Corée et au Vietnam, relève l’AIE.

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Au total, plus de 90 pays ont enregistré une hausse des ventes de véhicules électriques au cours du premier semestre 2026, malgré un contexte marqué par des pressions économiques, la hausse des prix des carburants et l’évolution des politiques publiques, précise-t-on dans ce rapport.

Portée par cette dynamique et par le renforcement des politiques publiques de soutien dans plusieurs régions, notamment en Europe, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, la part des véhicules électriques devrait représenter 29 % des ventes mondiales de voitures en 2026, estime l’AIE qui rappelle que les véhicules routiers représentent près de la moitié de la consommation mondiale de pétrole, rendant ce secteur particulièrement vulnérable à la volatilité des prix des carburants et aux perturbations de l’approvisionnement.

L’AIE s’attend toutefois à ce que le ralentissement du marché automobile chinois continue de peser sur les ventes mondiales de véhicules électriques en 2026. Pour la première fois depuis le début de la décennie, les ventes de voitures électriques devraient stagner en Chine par rapport à l’année précédente, alors même que plus de 60 % des ventes totales de véhicules dans le pays devraient être électriques, un niveau inédit.

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Le rapport souligne néanmoins l’existence d’un important potentiel de croissance sur les marchés internationaux. Au cours des six premiers mois de 2026, les exportations chinoises de voitures électriques ont presque atteint leur niveau de l’ensemble de l’année 2025. Selon les estimations de l’AIE, seuls deux tiers environ de ces véhicules auraient déjà trouvé acquéreur, ce qui laisse plus d’un million de voitures électriques disponibles à la vente sur les marchés mondiaux.

Et de noter que la montée en puissance des constructeurs chinois, particulièrement compétitifs sur le segment des véhicules électriques, devrait accentuer la concurrence pour les constructeurs historiques, notamment sur les marchés émergents où les importations de véhicules électriques chinois poursuivent leur forte progression.

Avec la Chine et les autres économies émergentes appelées à représenter près de 60 % de la demande mondiale d’automobiles au cours de la prochaine décennie, la capacité des constructeurs à s’imposer sur ces marchés sera déterminante pour le futur leadership du secteur, conclut le rapport.