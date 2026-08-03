Gaz naturel: Managem crée une nouvelle entité pour accélérer sa stratégie énergétique

Le groupe minier Managem franchit une nouvelle étape dans sa diversification en structurant l’ensemble de ses activités gazières au sein d’une nouvelle filiale dédiée, baptisée Mana Energy.

Cette entité regroupera les projets gaziers du groupe, notamment le développement du gisement de Tendrara, situé dans l’Oriental. L’objectif est de doter les activités énergétiques d’une gouvernance spécifique, capable d’accélérer les investissements, d’optimiser le financement des projets et de préparer leur montée en puissance commerciale. Cette organisation reflète également la volonté de Managem de faire du gaz un nouveau pilier de croissance, aux côtés de ses activités historiques dans les métaux précieux et les métaux critiques.

Le projet de Tendrara constitue aujourd’hui l’un des actifs énergétiques les plus stratégiques du groupe. La première phase prévoit une production de gaz naturel dès le second semestre 2026 grâce à une unité de liquéfaction permettant d’alimenter directement les clients industriels. Une seconde étape, attendue à l’horizon 2029, prévoit la construction d’une usine de traitement ainsi que le raccordement du champ au gazoduc Maghreb-Europe (GME), ouvrant la voie à une distribution à plus grande échelle.

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Cette évolution intervient dans un contexte favorable pour le développement de la filière gazière nationale. Le Royaume multiplie les initiatives afin de diversifier ses sources d’approvisionnement et de réduire sa dépendance aux importations.

Pour Managem, cette diversification représente également un levier de création de valeur. Dans son plan stratégique 2026-2030, le groupe prévoit plus de 10 milliards de dirhams d’investissements afin de soutenir la croissance de ses activités minières, industrielles et énergétiques. Aux côtés des projets de cuivre, de cobalt et d’or, le gaz naturel est appelé à devenir un relais de croissance durable, permettant au groupe de renforcer sa résilience face à la volatilité des marchés des matières premières.

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Au-delà de l’enjeu industriel, la création de Mana Energy traduit une évolution stratégique plus profonde. En isolant ses actifs énergétiques dans une structure dédiée, Managem se donne les moyens d’attirer des partenaires techniques et financiers spécialisés tout en gagnant en flexibilité pour développer de nouveaux projets dans le domaine du gaz et, à terme, des énergies de transition.

Avec cette réorganisation, le groupe confirme son ambition de s’imposer comme un acteur intégré des ressources naturelles, capable de combiner exploitation minière, métaux stratégiques et production énergétique. Une orientation qui s’inscrit pleinement dans les ambitions du Maroc de renforcer sa souveraineté énergétique et d’accompagner sa transition vers un modèle industriel plus compétitif et moins dépendant des importations.