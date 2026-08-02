Maroc-France: le nouvel équilibre d’une relation économique gagnant-gagnant

Pendant des décennies, la relation commerciale franco-marocaine s’est construite autour d’un schéma relativement classique : la France exportait des biens à forte valeur ajoutée vers le Maroc, qui lui fournissait principalement des produits agricoles, du textile et des phosphates. Cette lecture appartient désormais au passé.

En 2024, un signal particulièrement révélateur est venu confirmer la transformation du rapport de force économique entre les deux partenaires. Selon les données de l’Office des Changes, le déficit commercial français vis-à-vis du Maroc s’est encore creusé. L’excédent commercial marocain atteint désormais 15,9 milliards de dirhams, contre 11,9 milliards un an auparavant. En une seule année, l’amélioration de la balance commerciale marocaine s’élève ainsi à 4 milliards de dirhams.

Cette évolution n’est pas conjoncturelle. Depuis 2017, la balance commerciale bilatérale est devenue favorable au Royaume, traduisant la montée en gamme progressive de son appareil productif.

Le Maroc, bien plus qu’un fournisseur à bas coût

Le changement est profond. Ce que la France importe aujourd’hui du Maroc illustre parfaitement cette mutation industrielle. L’automobile constitue désormais le premier moteur des exportations marocaines. Les véhicules assemblés dans les usines de Tanger ou de Kénitra, les faisceaux électriques, les sièges, les composants électroniques alimentent directement les chaînes de production européennes.

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À cette industrie locomotive s’ajoutent l’aéronautique, avec des pièces destinées aux grands constructeurs internationaux, les équipements électriques, le textile à forte réactivité, mais aussi des secteurs historiques devenus plus compétitifs comme l’agroalimentaire, les produits de la mer ou encore les engrais phosphatés.

Autrement dit, la France n’achète plus uniquement des produits finis. Elle importe également des composants stratégiques indispensables à ses propres industries. Cette intégration des chaînes de valeur explique pourquoi les échanges apparaissent aujourd’hui beaucoup plus équilibrés qu’ils ne l’étaient il y a vingt ans.

Une complémentarité devenue stratégique

Dans le même temps, le Maroc continue d’importer de France ce qui alimente sa propre montée en puissance industrielle. Les achats concernent principalement les avions et équipements aéronautiques, les machines industrielles, les équipements électriques, les produits pharmaceutiques, les technologies médicales, les produits chimiques spécialisés ainsi que certaines matières premières comme les céréales.

Autrement dit, la relation commerciale fonctionne dans les deux sens. Le Maroc fournit à la France des produits industriels compétitifs ; la France fournit au Maroc les technologies, les équipements et les savoir-faire qui permettent précisément de renforcer cette compétitivité. Il ne s’agit plus d’une relation de fournisseur à client, mais d’une véritable interdépendance industrielle.

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Cette nouvelle réalité est parfaitement résumée par le ministre français chargé du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, qui revendique aujourd’hui un «partenariat d’exception renforcé» entre les deux pays.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le Maroc est désormais le premier partenaire économique de la France en Afrique. Plus de 11 000 entreprises françaises exportent vers le Royaume, dont près des deux tiers sont des PME. En dix ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont plus que doublé. En 2025, ils dépassent 15 milliards d’euros, tout en conservant un quasi-équilibre selon les statistiques françaises. Pour Paris, cette dynamique n’est pas uniquement commerciale.

Elle répond aux défis majeurs des prochaines décennies : souveraineté industrielle, transition énergétique, décarbonation, intelligence artificielle, sécurité logistique, accès aux talents et réindustrialisation européenne.

Des filières industrielles désormais intégrées

Les annonces récentes de Safran, Airbus Helicopters ou encore Sanofi illustrent parfaitement ce changement d’échelle. Ces investissements dépassent largement la logique traditionnelle de délocalisation. Ils traduisent la volonté des industriels français de faire du Maroc une plateforme de production, d’innovation et de développement technologique.

L’aéronautique en constitue probablement le meilleur exemple. Les composants fabriqués au Maroc sont désormais directement intégrés dans les chaînes de production mondiales d’Airbus. Dans l’automobile, le Royaume est devenu l’un des principaux hubs industriels de la Méditerranée.

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Demain, le ferroviaire, la santé, les biotechnologies, l’hydrogène vert ou encore les batteries pourraient suivre la même trajectoire. Le Maroc n’est plus considéré comme un simple atelier industriel. Il devient progressivement un partenaire de souveraineté économique.

Une réponse commune aux bouleversements mondiaux

La pandémie, la guerre en Ukraine, les tensions commerciales sino-américaines ou encore les crises au Moyen-Orient ont profondément modifié la géographie économique mondiale. Pour les entreprises françaises, produire à proximité du marché européen est devenu un impératif stratégique.

Le Maroc offre précisément cette combinaison recherchée : proximité géographique, stabilité politique, compétitivité industrielle, infrastructures logistiques performantes et ouverture sur les marchés africains.

À cet égard, Tanger Med constitue déjà une pièce maîtresse des nouvelles routes commerciales mondiales. L’arrivée prochaine de Nador West Med et, à terme, du port Dakhla Atlantique renforcera encore cette position. Pour les groupes français, ces plateformes représentent autant d’opportunités pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement tout en renforçant leur présence en Afrique.

Les PME, prochain moteur de la relation

Si les grands groupes ont largement structuré la coopération économique franco-marocaine depuis vingt-cinq ans, le prochain cycle de croissance pourrait être porté par les PME. C’est précisément l’ambition affichée par Paris. Les milliers de PME françaises présentes au Maroc disposent désormais d’un environnement industriel beaucoup plus mature qu’auparavant.

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En parallèle, les PME marocaines gagnent en compétitivité et commencent à intégrer davantage les chaînes de valeur européennes. Cette montée en puissance pourrait donner une nouvelle profondeur aux échanges bilatéraux.

Une relation appelée à se renforcer

Le paradoxe apparent du commerce franco-marocain est révélateur de sa solidité. La France enregistre un déficit commercial croissant vis-à-vis du Maroc, mais elle continue simultanément d’investir massivement dans l’économie marocaine. Ce déficit n’est pas le signe d’un affaiblissement économique français. Il traduit avant tout la montée en puissance d’un partenaire devenu incontournable. C’est précisément ce qui explique la volonté des deux États d’inscrire leur coopération dans un « partenariat d’exception renforcé », impulsé lors de la visite d’État d’Emmanuel Macron à Rabat fin 2024.

L’enjeu dépasse désormais les seuls échanges commerciaux. Il s’agit de construire une véritable communauté industrielle capable de répondre ensemble aux défis de la souveraineté énergétique, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, de la sécurité alimentaire et des nouvelles chaînes de valeur mondiales.

Au fond, les performances de la balance commerciale marocaine racontent une histoire plus vaste : celle d’une économie qui a changé de dimension et qui est désormais en mesure de dialoguer d’égal à égal avec son premier partenaire européen. Dans un monde où les alliances économiques se redessinent au rythme des crises, le Maroc et la France disposent d’un avantage précieux : 25 années de confiance, d’investissements croisés et d’intégration industrielle. Une base solide sur laquelle les deux pays peuvent bâtir la prochaine étape de leur partenariat, non plus dans une logique de dépendance, mais dans celle d’une compétitivité partagée.