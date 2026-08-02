Les infrastructures, colonne vertébrale du Maroc moderne

Depuis son accession au Trône, S.M. le Roi Mohammed VI a fait des infrastructures un levier majeur de transformation économique et territoriale. Ports, lignes à grande vitesse, autoroutes, aéroports, plateformes logistiques et réseaux numériques répondent à une même Vision : renforcer la compétitivité du Royaume, consolider son unité territoriale et faire du Maroc un hub entre l’Europe, l’Afrique et le reste du monde. Au fil des discours royaux, ces grands chantiers apparaissent comme les fondations d’un développement durable, pensé sur le temps long et au service de la souveraineté nationale.

Les discours de S.M. le Roi Mohammed VI traduisent une conviction constante : le développement économique repose sur des infrastructures modernes, performantes et capables d’accompagner les mutations du Royaume.

Dès les premières années du règne, le Souverain souligne que les grands équipements structurants ne constituent pas une fin en soi. Ils doivent favoriser l’investissement, améliorer la mobilité des personnes et des marchandises, renforcer l’intégration territoriale et accroître l’attractivité du Maroc dans un environnement mondial de plus en plus concurrentiel.

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Cette approche s’inscrit dans une logique de long terme. Les infrastructures sont pensées comme des outils de souveraineté économique, de compétitivité et de cohésion nationale.

Les ports, portes d’entrée d’une économie ouverte

La façade maritime du Royaume occupe une place centrale dans la Vision royale. Les discours de S.M. le Roi mettent régulièrement en avant la vocation maritime du Maroc et son positionnement stratégique au carrefour des grandes routes commerciales internationales.

L’ambition est de doter le Royaume d’infrastructures portuaires capables de soutenir son développement industriel, de renforcer ses échanges extérieurs et de consolider son rôle de plateforme logistique régionale.

Cette Vision s’est notamment illustrée lors de l’inauguration de Tanger Med, que le Souverain qualifiait de «projet structurant» destiné à renforcer le positionnement international du Maroc. Au-delà de ses performances économiques, le complexe portuaire traduit une stratégie plus large visant à inscrire durablement le Royaume dans les chaînes mondiales de commerce et de production.

La mobilité, facteur d’intégration nationale

Les infrastructures de transport constituent un autre pilier de cette Vision. Les discours royaux présentent la mobilité comme un facteur de développement économique, de cohésion territoriale et d’égalité des chances.

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L’extension du réseau autoroutier, la modernisation du transport ferroviaire et le lancement de la Ligne à Grande Vitesse participent d’une même ambition : rapprocher les territoires, fluidifier les échanges et accompagner la dynamique des grands pôles économiques.

À l’occasion de l’inauguration de la première LGV du continent africain, en novembre 2018, S.M. le Roi Mohammed VI soulignait que ce projet constituait «un choix résolument tourné vers l’avenir», illustrant la volonté du Royaume d’investir dans des infrastructures répondant aux standards internationaux.

Cette politique de mobilité ne se limite pas aux grandes métropoles. Elle s’inscrit dans une logique d’intégration du territoire national et de réduction des distances économiques entre les régions.

Aéroports, logistique et connectivité numérique

La Vision royale englobe également les infrastructures aéroportuaires, les plateformes logistiques et les réseaux numériques, considérés comme des facteurs essentiels de compétitivité.

Les aéroports sont conçus comme des portes d’entrée sur le monde, au service du tourisme, des investissements, des échanges économiques et de la mobilité internationale. Les plateformes logistiques, quant à elles, accompagnent l’essor industriel du Royaume en facilitant la circulation des marchandises et l’intégration des chaînes de valeur.

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À cette infrastructure physique s’ajoute désormais une infrastructure immatérielle : la connectivité numérique. Les discours royaux invitent régulièrement à accélérer la transformation digitale du Royaume, à développer les réseaux de télécommunications et à favoriser l’accès aux nouvelles technologies.

Dans une économie de la connaissance, les infrastructures numériques deviennent elles aussi un facteur de souveraineté, d’innovation et de compétitivité.

Une Vision au service de la compétitivité et de la souveraineté

Ports, LGV, autoroutes, aéroports, plateformes logistiques ou réseaux numériques répondent à une même logique stratégique. Dans les discours de S.M. le Roi Mohammed VI, ces grands chantiers ne sont jamais présentés comme une simple accumulation d’équipements, mais comme les composantes d’une architecture nationale destinée à préparer l’avenir.

En renforçant la connectivité du territoire, en facilitant les échanges et en améliorant l’attractivité du Royaume, les infrastructures contribuent à consolider la souveraineté économique, à soutenir l’investissement et à accompagner l’émergence d’un Maroc plus compétitif.

Cette Vision de long terme fait des infrastructures la véritable colonne vertébrale du Maroc moderne : un Royaume connecté à son territoire, ouvert sur le monde et résolument tourné vers les défis du XXIè siècle.

Les grands chantiers inaugurés par S.M. le Roi Mohammed VI (1999-2026)

> 1999-2003 | Moderniser les infrastructures nationales

Dès le début du règne, les discours royaux font des infrastructures un levier majeur de développement, de désenclavement des territoires et d’attractivité économique.



> 2003 | Tanger Med : naissance d’un hub mondial

S.M. le Roi lance le chantier du complexe portuaire Tanger Med, appelé à devenir l’un des plus grands ports à conteneurs de la Méditerranée et d’Afrique.

Vision royale : Faire du Maroc une plateforme mondiale de commerce, de logistique et d’industrie, au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et des Amériques.



> 2004-2016 | Le Royaume se connecte par autoroute

Le réseau autoroutier connaît une forte extension afin de relier les principaux pôles économiques du pays : Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Oujda, Agadir, Béni Mellal, Safi ou encore El Jadida.

Vision royale : Réduire les distances économiques, favoriser la mobilité et renforcer la cohésion territoriale.



> 2010-2019 | Tanger Med II

L’extension du complexe portuaire accroît considérablement les capacités du hub maritime marocain.

Vision royale : Accompagner l’industrialisation du Royaume et renforcer son insertion dans les chaînes de valeur mondiales.



> 15 novembre 2018 | Al Boraq, première LGV d’Afrique

S.M. le Roi Mohammed VI inaugure la ligne à grande vitesse Tanger-Kénitra.

«Ce projet constitue un choix résolument tourné vers l’avenir. »

Au-delà du transport ferroviaire, Al Boraq symbolise l’ambition du Royaume de rejoindre le cercle des économies dotées d’infrastructures de très haut niveau.



> 2019-2026 | Nador West Med

Le nouveau complexe industrialo-portuaire de la façade méditerranéenne vient compléter l’architecture portuaire nationale.

Vision royale : Créer un deuxième grand pôle maritime national et renforcer l’intégration économique de l’Oriental.



> 2000-2026 | Les aéroports, portes d’entrée du Royaume

Les plateformes aéroportuaires de Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir, Fès, Rabat ou Dakhla connaissent une modernisation continue afin d’accompagner le développement économique et touristique.

Vision royale : Faire du Maroc un carrefour aérien régional ouvert sur les cinq continents.



> 2005-2026 | Les plateformes logistiques

Développement progressif de zones logistiques, industrielles et multimodales autour des grands ports et axes de transport.

Vision royale : Optimiser la circulation des marchandises et renforcer la compétitivité des entreprises marocaines.



> 2015-2026 | La connectivité numérique

Accélération du déploiement de la fibre optique, du très haut débit, des infrastructures numériques et des services digitaux.

Vision royale : Préparer le Royaume à l’économie de la connaissance, à l’intelligence artificielle et aux nouveaux usages numériques.