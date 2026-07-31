L’école, la formation et les compétences: préparer le Maroc de 2040

Pour S.M. le Roi Mohammed VI, le capital humain constitue le socle du développement durable du Royaume. Depuis plus de vingt ans, les discours royaux font de l’éducation, de la formation et de la jeunesse des priorités stratégiques. Objectif : bâtir un système performant, adapté aux mutations économiques et numériques, afin de préparer le Maroc aux défis de 2040 et de renforcer sa compétitivité.

Les discours de S.M. le Roi Mohammed VI accordent une place centrale au capital humain. Dès les premières années de son règne, le Souverain souligne que la véritable richesse du Royaume ne réside pas uniquement dans ses infrastructures ou ses ressources naturelles, mais dans les compétences de ses femmes et de ses hommes.

Cette conviction est réaffirmée dans le discours adressé à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône de 2018, où le Roi déclare : « La richesse du Maroc et son atout le plus précieux résident dans son capital humain. » Une affirmation qui constitue désormais l’un des fondements de la Vision royale.

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Cette approche place l’éducation et la formation au cœur du développement économique, de la cohésion sociale et de la souveraineté nationale. Dans une économie de la connaissance, la capacité à former des citoyens qualifiés devient un facteur déterminant de compétitivité.

Faire de l’école un levier de développement

L’école occupe une place privilégiée dans les discours royaux. Le Souverain rappelle régulièrement que l’enseignement constitue le premier investissement dans l’avenir du pays.

Dans le discours du Trône de 2015, il dresse un constat sans détour : «La réforme de l’enseignement doit être placée en tête des priorités nationales.» Cette orientation traduit la volonté de hisser la qualité des apprentissages au rang de priorité stratégique.

Au-delà de l’accès à l’école, la Vision royale met l’accent sur la qualité de l’enseignement, l’acquisition des savoirs fondamentaux, la maîtrise des langues, le développement de l’esprit critique et l’ouverture sur les sciences, les technologies et l’innovation.

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L’objectif est de former des générations capables de s’adapter à un environnement international en profonde mutation et de contribuer activement au développement du Royaume.

La formation professionnelle, répondre aux besoins du Maroc de demain

Les discours royaux accordent également une importance particulière à la formation professionnelle, considérée comme un levier essentiel de l’employabilité et de la compétitivité économique.

Dans son discours d’ouverture de la session parlementaire du 12 octobre 2018, S.M. le Roi Mohammed VI appelle à une « revalorisation de la formation professionnelle », afin de mieux répondre aux besoins des entreprises et aux transformations du marché du travail.

Cette Vision repose sur une idée forte : rapprocher davantage la formation des réalités économiques et des nouveaux métiers. Les compétences recherchées dans l’industrie, les services, les technologies ou les métiers verts exigent des dispositifs de formation capables d’anticiper les évolutions plutôt que de les subir.

La formation professionnelle apparaît ainsi comme un investissement stratégique dans la souveraineté productive et dans la montée en gamme de l’économie nationale.

La digitalisation, préparer les compétences du XXIè siècle

L’essor des technologies numériques transforme profondément les économies et les sociétés. Les discours royaux invitent le Royaume à accompagner cette mutation en développant une culture de l’innovation et du numérique.

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La digitalisation est envisagée comme un facteur d’efficacité, de modernisation et de compétitivité. Elle concerne aussi bien les services publics que les entreprises, les établissements d’enseignement ou les centres de recherche.

Former les jeunes aux compétences numériques, favoriser l’innovation, encourager la recherche scientifique et préparer les métiers liés à l’intelligence artificielle, aux données ou à la cybersécurité participent de cette même ambition : faire du Maroc un acteur pleinement intégré à l’économie de la connaissance.

Cette orientation rejoint les appels répétés du Souverain à anticiper les grandes mutations technologiques qui redessinent les équilibres économiques mondiaux.

La jeunesse, moteur du Maroc de 2040

Les jeunes occupent une place privilégiée dans la Vision royale. À plusieurs reprises, S.M. le Roi Mohammed VI a rappelé que l’avenir du Royaume dépend de leur capacité à innover, entreprendre et participer pleinement au développement national.

Dans le discours du Trône de 2019, le Souverain affirme : « Les jeunes doivent être au centre de nos préoccupations. » Il insiste sur la nécessité de leur offrir les conditions leur permettant d’exprimer leur potentiel et de prendre toute leur place dans la société.

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Cette Vision dépasse les seules politiques de jeunesse. Elle repose sur un continuum associant éducation, formation, emploi, innovation et citoyenneté. En investissant dans les compétences des nouvelles générations, le Royaume prépare sa capacité à relever les défis démographiques, technologiques, économiques et environnementaux des prochaines décennies.

Une Vision tournée vers 2040

A travers ses discours, S.M. le Roi Mohammed VI dessine une stratégie cohérente où l’éducation, la formation et le développement des compétences constituent les fondements de la prospérité future. La qualité de l’enseignement, la modernisation de la formation professionnelle, l’appropriation des technologies numériques et la valorisation de la jeunesse répondent à une même ambition : construire un Maroc plus innovant, plus compétitif et davantage maître de son destin.