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Politique

Une visite royale en France est « programmée », selon des sources diplomatiques

by Challenge
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Les ministres des Affaires étrangères marocain et français ont annoncé, mercredi 20 mai à Rabat, qu’une visite royale en France était « programmée », avec en amont une réunion de haut niveau prévue en juillet dans la capitale du Royaume.

Le déplacement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont la date n’a pas été communiquée, « se distinguera par un événement particulier », en l’occurrence la conclusion d’un traité bilatéral, « qui constituera un événement politique et juridique », a affirmé Nasser Bourita, lors d’une déclaration à la presse aux côtés de son homologue français Jean-Noël Barrot, .

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Dans ce sens, M. Bourita a précisé qu’une réunion de la « haute commission mixte », présidée par les Premiers ministres des deux pays, se tiendrait en juillet.

En visite au Maroc pour une conférence ministérielle sur « le maintien de la paix en environnement francophone », Jean-Noël Barrot a confirmé que la France « se préparait » à accueillir le Souverain. Et de préciser que la conclusion du traité bilatéral, le « premier traité de ce type avec un pays non européen » pour la France, vise à « poser le cadre de la relation franco-marocaine pour les décennies qui viennent ».

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Les deux pays ont fait le choix d’explorer de nouveaux domaines de coopération pour promouvoir davantage leurs relations bilatérales « uniques », a-t-il assuré, notant que depuis la visite d’Etat effectuée en 2024, par le Président Emmanuel Macron dans le Royaume, d’importantes réalisations ont été accomplies.

Lors de cette visite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président français avaient « fixé une feuille de route claire et ambitieuse, que nous avons mis en œuvré en veillant à faire grandir encore l’élan de notre partenariat », a-t-il ajouté.

Challenge (Avec Agences)

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