L’UM6P consolide son écosystème de santé intégré à Benguréir

Dans le cadre du développement de son projet Smart Health Care City, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) poursuit la structuration de son écosystème de santé intégré à Benguérir autour de son Hôpital Universitaire. Après plusieurs mois de déploiement progressif et de montée en charge opérationnelle, l’établissement franchit aujourd’hui une nouvelle étape avec la consolidation de ses capacités, l’élargissement de ses filières de soins ainsi que le renforcement de ses activités de formation médicale, de recherche translationnelle et d’innovation clinique.

Depuis les premières phases d’activité, plus de 10.000 patients ont déjà été pris en charge à l’hôpital pour des consultations, des hospitalisations, des actes médicaux et des interventions chirurgicales. Cette phase initiale a permis de structurer les protocoles cliniques, consolider les circuits patients et accompagner la montée en compétence des équipes médicales et soignantes, avec un niveau d’exigence centré sur la qualité et la sécurité des soins.

L’Hôpital Universitaire relevant de l’UM6P dispose aujourd’hui d’une capacité litière qui atteint 400 lits opérationnels en période de croisière et d’un plateau technique de nouvelle génération comprenant notamment une IRM 3 Tesla, un bloc opératoire équipé pour la chirurgie mini-invasive et robotique, une plateforme de biologie médicale, un service de génétique médicale et de génomique ainsi qu’une pharmacie hospitalière à circuit sécurisé et entièrement robotisée. Les filières de soins actuellement opérationnelles couvrent notamment les urgences, la médecine interne, la chirurgie générale, la gynécologie-obstétrique, la pneumologie, la gastro-entérologie, la cardiologie interventionnelle, les maladies infectieuses et bien d’autres spécialités.

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L’établissement intègre également deux structures à forte valeur ajoutée dans le contexte des transformations sanitaires actuelles. La première est un centre de rééducation et de réhabilitation incluant notamment un service d’oxygénothérapie hyperbare ainsi qu’un service de rééducation destiné aux sportifs de haut niveau. La seconde est un centre de gériatrie dédié à la prise en charge du vieillissement, des maladies liées à l’âge et de la dépendance.

Au-delà de sa dimension hospitalière, l’Hôpital universitaire s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’évolution des systèmes de santé au Maroc et en Afrique. La région de Benguerir, et plus largement la province des Rhamna, connait une demande croissante en soins spécialisés, historiquement concentrés dans les grands centres urbains. Parallèlement, la transition épidémiologique en cours – progression des maladies chroniques, vieillissement démographique, besoins accrus en rééducation et en suivi à long terme – appelle à des modèles de soins davantage structurés autour du parcours global du patient.

L’Hôpital Universitaire de l’UM6P a été conçu pour répondre simultanément à ces enjeux territoriaux, académiques et scientifiques. Adossé à la Faculty of Medical Sciences (FMS), il associe formation médicale, pratique clinique et recherche au sein d’un modèle intégré. Les étudiants en médecine, pharmacie, soins infirmiers et kinésithérapie bénéficient d’une immersion précoce dans les services hospitaliers, complétée par la simulation médicale et l’initiation à la recherche.

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Cette dynamique s’appuie sur un écosystème réunissant cliniciens, biologistes, pharmaciens, ingénieurs et doctorants autour d’une approche de recherche translationnelle connectée aux réalités du terrain, avec des parcours académiques pouvant mener à des doubles diplômes en médecine et en sciences.

Dans le cadre de son développement, l’Hôpital Universitaire prévoit la mise en place progressive d’un Centre d’Investigation Clinique (CIC) dédié à la structuration de la recherche clinique et des essais thérapeutiques, notamment en neurosciences, maladies métaboliques et pathologies chroniques. Ce dispositif vise à mener des études selon les standards internationaux, tout en renforçant l’intégration des patients marocains et africains au sein des grands réseaux de recherche biomédicale.

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L’hôpital universitaire s’inscrit par ailleurs dans le projet Smart Health Care City de l’UM6P, un écosystème réunissant sur un même campus un hôpital universitaire, une faculté de médecine, des infrastructures de recherche et des plateformes d’innovation afin de favoriser les synergies entre soins, formation, recherche et biotechnologies.

Aujourd’hui, l’établissement mobilise près de 80 médecins, plus de 350 collaborateurs paramédicaux ainsi que des équipes administratives et techniques engagées dans le développement progressif de cette nouvelle plateforme hospitalo-universitaire. Inscrit dans la dynamique des grandes transformations engagées par le Royaume en matière de généralisation de la protection sociale, de souveraineté sanitaire et de développement du capital humain, l’Hôpital Universitaire de l’UM6P ambitionne de participer durablement au renforcement de l’offre de soins au Maroc et en Afrique, en plaçant l’innovation scientifique au service de l’impact social et territorial.