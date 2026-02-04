Le CHU de Laâyoune, le premier des provinces du Sud, bientôt opérationnel

En phase finale, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Laâyoune, le premier du genre dans les provinces du Sud, devrait bientôt ouvrir ses portes, ce qui devrait constituer une étape majeure dans le renforcement de l’offre de santé dans la région.

A cet effet, le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Amine Tehraoui, s’est rendu, mardi 3 février, sur les lieux pour présider une réunion technique consacrée «au suivi des dernières finitions et à la programmation des étapes avant la mise en service prévue du centre».

Le ministre a souligné, à cette occasion, «la nécessité de maintenir une coordination étroite entre les différentes parties afin d’assurer l’opérationnalité du centre dans les plus brefs délais», indique un communiqué de son département.

Lire aussi | Les hôpitaux, peu d’impact malgré les investissements

L’objectif de ce déplacement est de «s’enquérir de près de l’état d’avancement des travaux, à assurer le suivi du niveau de progression et à évaluer le respect des normes techniques et médicales ainsi que des délais fixés, afin de garantir la mise en service de ces projets dans les meilleures conditions».

Erigé sur une superficie dépassant 180 000 mètres carrés, dont 95 000 mètres carrés couverts, le CHU de Laâyoune, doté d’une capacité d’accueil de 500 lits, est destiné à desservir une population estimée à plus de 451 028 habitants de la région et des zones avoisinantes.

Il comprend des pôles médicaux et chirurgicaux intégrés, notamment un pôle médico-chirurgical dédié à la prise en charge des cas critiques, un service des urgences, un service d’imagerie médicale, un pôle de cardiologie et des maladies vasculaires, ainsi que des services mutualisés d’ophtalmologie et d’oto-rhino-laryngologie.

Lire aussi | Groupements sanitaires territoriaux: un levier pour renforcer l’offre de soins ?

Il dispose également d’un service de néphrologie, d’hôpitaux de jour pour la chirurgie et la pédiatrie, d’un pôle de santé de la mère et de l’enfant, d’un pôle de santé mentale, en plus de services de consultations fonctionnelles et de structures de soutien administratif.

Quid du CHU de Guelmim

Dans le même état d’esprit, Amine Tehraoui effectué une visite de terrain au chantier du Centre Hospitalier Universitaire de Guelmim, qui a permis d’évaluer l’état d’avancement des travaux ainsi que les contraintes techniques et organisationnelles liées au chantier.

Le ministre a, ainsi, tenu une réunion avec les entreprises adjudicataires et les équipes en charge du projet afin de définir «les mesures nécessaires à l’accélération du rythme de réalisation et de traiter les contraintes rencontrées sur le terrain, dans le cadre d’une coordination continue entre l’ensemble des intervenants».

Lire aussi | GST : la réforme qui pourrait rebattre les cartes de la santé

Ce projet est réalisé sur une superficie d’environ 14 hectares, avec une surface bâtie globale de près de 44.000 mètres carrés, à laquelle s’ajoutent 26.500 mètres carrés destinés à une extension future. Il disposera d’une capacité de 376 lits et sera doté d’équipements médicaux modernes répondant aux standards internationaux.

Le CHU de Guelmim comprendra plusieurs pôles et services intégrés, dont un pôle de chirurgie et un pôle mère-enfant, ainsi qu’une plateforme médico-technique avancée regroupant les urgences, la réanimation et les soins intensifs, l’imagerie médicale et les laboratoires. Il abritera également un pôle d’hospitalisation et de médecine de jour, des services d’appui médico-technique et logistique, ainsi que des structures administratives et de formation.