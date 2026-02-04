Holding FFP attire des fonds arabes de construction au Maroc

Dans le cadre du soutien aux efforts de développement urbain et du renforcement des partenariats stratégiques arabes, un accord de partenariat stratégique a été signé, en janvier dernier à Jeddah (Arabie saoudite), entre l’Union Arabe pour la Construction et le Développement Immobilier, représentée par son Président, Dr. Lahiq bin Al-Otaibi, et le groupe marocain Holding FFP (Foncière et Financière de Participation), représenté par Salah Eddine El Badry.

Cet accord a pour objectif la structuration, la mobilisation et la mise en œuvre de projets majeurs de développement immobilier et d’infrastructures urbaines au Royaume du Maroc.

Il prévoit la mobilisation d’une enveloppe de financement estimative pouvant atteindre 300 millions USD exclusivement dédiée au financement de projets situés au Maroc. Cette enveloppe pourra être mobilisée à travers différents mécanismes, notamment des fonds d’investissement immobilier, des structures de financement dédiées, ainsi que des financements bancaires et de développement arabes, islamiques et internationaux, sous la supervision exécutive du Holding FFP.

Dans le cadre de ce partenariat, le Holding FFP est désigné comme acteur exécutif principal. À ce titre, il est chargé des missions opérationnelles liées à la préparation des projets, à leur structuration technique et financière, à la création de sociétés à objet spécifique (SPV), ainsi qu’à la coordination avec les partenaires financiers, les institutions bancaires et les organismes de développement, pour les projets validés au titre de cet accord.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de développement soutenue que connaît le Royaume du Maroc, notamment à l’approche de grands événements sportifs internationaux, en particulier les projets liés à l’organisation de la Coupe du Monde de football. Elle accompagne également les programmes de mise à niveau urbaine, de développement de l’offre de logement et de renforcement des infrastructures économiques et sociales.

Par ailleurs, l’accord définit un cadre institutionnel clair de mise en œuvre. L’Union Arabe pour la Construction et le Développement Immobilier assure un rôle de coordination, de supervision institutionnelle et d’orientation stratégique, tandis que le Holding FFP assume la responsabilité de l’exécution opérationnelle et technique des projets, conformément aux lois et réglementations en vigueur au Royaume du Maroc.

Il est précisé que cet accord constitue un partenariat stratégique non contraignant sur le plan financier. Des conventions d’exécution distinctes seront conclues pour chaque projet afin de définir précisément les modalités d’exécution, de financement et de gouvernance.

Ce partenariat reflète la confiance accordée à l’expertise opérationnelle du Holding FFP, ainsi qu’à la capacité du Royaume du Maroc à accueillir et structurer des projets de développement d’envergure régionale, consolidant ainsi sa position en tant que plateforme stratégique d’investissement et de développement dans le monde arabe et en Afrique.