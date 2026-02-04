Le Sénat américain épingle la nature terroriste du « polisario »

Une audition au Sénat américain sur la lutte anti-terroriste en Afrique du Nord a pointé du doigt, mardi, les liens avérés entre le groupe séparatiste du « polisario » et les mouvements terroristes et extrémistes sévissant dans la région et au Sahel, notamment ceux affiliés à l’Iran et au « corps des gardiens de la révolution islamique » (CGRI), désigné par Washington comme organisation terroriste étrangère.

« Les activités terroristes au Sahel sont le fait du polisario, ce qui constitue une lacune importante dans notre stratégie antiterroriste », a mis en garde l’influent Sénateur américain Ted Cruz, lors de cette audition tenue au niveau de la sous-Commission du Sénat pour le Proche-Orient et la lutte contre le terrorisme, en présence de plusieurs Sénateurs de haut rang et de responsables du Département d’Etat.

M. Cruz a ainsi alerté que l’Iran tente de « transformer le polisario en une sorte de Houthis de l’Afrique de l’Ouest, une force proxy capable de mener une guerre pour menacer la stabilité régionale et faire pression sur les partenaires des Etats-Unis ».

« Chaque fois que l’Iran souhaite exercer une influence, le polisario collabore avec des groupes terroristes iraniens », a-t-il expliqué, ajoutant que ce groupe séparatiste a accès à des drones provenant du « corps des gardiens de la révolution islamique » et achemine des armes et des ressources dans toute la région, notamment vers les groupes jihadistes, et bien plus encore.

« Je pense que le polisario devrait être désigné comme un groupe terroriste, et j’ai préparé un projet de loi à cet effet, s’il ne change pas de comportement », a martelé le Sénateur Cruz, en rappelant que les éléments du « polisario » ont bénéficié d’entraînements militaires de la part de l’Iran et reçu des armements du Hezbollah.

Répondant aux questions des membres de la sous-Commission, le Coordonnateur adjoint au Bureau de la lutte contre le terrorisme au Département d’Etat, Joel Borkert, a affirmé que l’administration américaine continue d’oeuvrer avec les pays de la région pour « contrer la menace que représentent l’Iran et ses proxy » en Afrique du Nord et au Sahel.

« L’administration Trump a clairement indiqué que la lutte contre le terrorisme restera une priorité absolue pour assurer la sécurité de notre territoire national. Nous continuerons à travailler de manière ciblée et déterminée, aux côtés de partenaires qui partagent notre engagement à lutter contre les menaces terroristes », a-t-il souligné.

« L’Afrique du Nord compte de nombreux partenaires compétents et de plus en plus autonomes, et nous continuerons à travailler avec eux pour identifier et neutraliser les menaces qui pèsent sur les intérêts des États-Unis et notre sécurité commune », a expliqué M. Borkert.

A cet égard, le responsable du Département d’Etat a tenu à saluer l’excellent niveau de coopération avec le Maroc en la matière, affirmant que le Royaume est aujourd’hui un pays exportateur de stabilité et de sécurité à travers la coopération et le partage des capacités et des expertises avec les pays du Sahel.

Même son de cloche de la part de Robert Palladino, Haut responsable du Bureau des affaires du Proche-Orient au Département d’Etat, qui a tenu à rappeler que le Maroc est un allié majeur hors OTAN des Etats-Unis et un partenaire stratégique de Washington, notamment dans la lutte antiterroriste et la coopération en matière de renseignement.

M. Palladino a également rappelé « la volonté claire » du Président Donald Trump d’aboutir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain, soulignant que les Etats-Unis restent engagés envers cet objectif pour faire avancer la paix et la sécurité régionales et empêcher toute nouvelle activité terroriste dans la région.