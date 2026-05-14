Pénuries de carburant: l’IATA prévoit une hausse des tarifs aériens

L’Association du transport aérien international (IATA) a indiqué, jeudi, qu’elle s’attend à une hausse des tarifs aériens cet été, en raison de ce qu’elle a qualifié de « pénuries inévitables de carburant ».

« Des pénuries inévitables de carburant aviation feront augmenter les tarifs aériens cet été », a indiqué Willie Walsh, directeur général de l’IATA, l’organisation qui représente les compagnies aériennes du monde entier. Les hausses des tarifs aériens pour les voyageurs en Europe sont « inévitables » pendant la période de pointe estivale en raison du coût élevé du carburant aviation, a ajouté M. Walsh dans une interview à la BBC.

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Les compagnies ne pourraient pas absorber ces coûts supplémentaires sur le long terme, a souligné cet ancien patron de la compagnie aérienne britannique, British Airways.

Il a, toutefois, concédé qu’il n’y avait pas lieu de paniquer face à d’éventuelles pénuries de carburant cet été, estimant que des annulations massives de vols peuvent être évitées.

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Même si le détroit d’Hormuz devait rouvrir demain, l’impact des perturbations causées par la guerre contre l’Iran pourrait encore se faire sentir l’année prochaine, a-t-il ajouté.

La fermeture effective par l’Iran de ce détroit, une route maritime majeure, a fait fortement grimper le coût du carburant aviation, a-t-il insisté. « À terme, il est inévitable que le prix élevé du pétrole se reflète par des prix de billets plus élevés », a déclaré M. Walsh.