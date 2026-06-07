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Royal Air Maroc inaugure la ligne directe Casablanca-Los Angeles

by Challenge
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Royal Air Maroc (RAM) a inauguré, dimanche 7 juin 2026, sa ligne directe reliant Casablanca à Los Angeles, marquant une avancée historique pour la connectivité aérienne entre l’Afrique et la côte pacifique des États-Unis.

Le premier vol de cette route aérienne a décollé de l’aéroport Mohammed V de Casablanca à 04h00, inaugurant une connexion directe (en 12 heures) avec Los Angeles, indique RAM dans un communiqué.

L’ouverture de cette ligne directe entre Casablanca et Los Angeles constitue un jalon historique pour Royal Air Maroc et pour la connectivité aérienne du continent africain, affirme Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

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En rapprochant le Maroc de la côte ouest américaine, nous affirmons notre rôle et notre engagement à faire rayonner le Maroc sur la scène internationale, en cette année symbolique où nous célébrons deux siècles et demi d’amitié entre le Maroc et les États-Unis et où nos Lions de l’Atlas portent haut les couleurs nationales à la plus grande manifestation footballistique au monde, a souligné M.Addou.

Cette ligne directe est programmée à raison de trois fréquences par semaine. Les vols au départ de Casablanca sont opérés les mardis, vendredis et dimanches avec un décollage à 04h00 (heure locale), pour une arrivée à Los Angeles à 08h20 (heure locale). Pour les vols retour, au départ de Los Angeles, le décollage est prévu à 10h20 (heure locale), avec une arrivée à Casablanca le lendemain à 05h25 (heure locale).

Les vols sont opérés à bord d’appareils gros porteurs, modernes et reconnus pour leur confort, leur performance et leur technologie de pointe. Les passagers bénéficient d’un service à bord de qualité, d’un divertissement individuel varié et d’un excellent niveau de confort idéal pour les trajets long-courriers.

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Cette inauguration intervient dans le cadre du plan de développement de la Compagnie nationale signé avec le gouvernement en juillet 2023 et illustre la volonté constante de Royal Air Maroc de renforcer son réseau long-courrier ainsi que le statut de Casablanca de hub aérien majeur entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques.

Elle répond à une demande croissante de mobilité intercontinentale et s’adresse aussi bien aux membres de la diaspora marocaine et africaine qu’aux touristes américains, aux voyageurs d’affaires et aux supporters souhaitant se rendre aux États-Unis à l’occasion du grand rendez-vous planétaire du football.

Royal Air Maroc confirme ainsi son ancrage sur le marché nord-américain, où elle dessert via des lignes directes au départ de Casablanca, New York, Washington, Miami, Montréal et Toronto, et poursuit la dynamique d’ouverture engagée avec les récentes liaisons vers Pékin, Sao Paulo, Saint-Pétersboug, entre autres.

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