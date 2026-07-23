TMPA S.A. décroche des notations financières de premier plan auprès de Moody’s et S&P

TMPA S.A. (Tanger Med Port Authority) franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’ouverture aux marchés internationaux avec la publication de ses notations financières, attribuées par les deux principales agences internationales de ratings : Moody’s Ratings et Standard & Poor’s Global Ratings.

Moody’s Ratings attribue à TMPA la notation finale de Baa3, assortie d’une perspective stable. Cette note se situe un cran au-dessus de la notation souveraine (Note attribuée à un pays ). Par ailleurs, TMPA obtient également une notation spécifique (Scorecard-Indicated Outcome) Baa1à fin 2025, soit trois crans au-dessus de la notation souveraine. Il est d’usage que la notation finale d’une entreprise performante ne dépasse pas la notation souveraine de son pays d’origine.

Standard & Poor’s Global Ratings attribue à TMPA la notation finale de BBB-, assortie d’une perspective stable. Elle attribue également une note spécifique (stand-alone credit profile) de ‘bbb’, soit un cran au-dessus de la notation souveraine.

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Les rapports publiés par les deux agences s’accordent pour souligner plusieurs atouts structurels de TMPA : une position géostratégique privilégiée au cœur des principales routes maritimes intercontinentales ; un leadership confirmé sur le marché du transbordement en Méditerranée occidentale ; une base de clients de premier rang, composée des principaux armateurs mondiaux tels que A.P. Moller-Maersk, CMA CGM et Hapag-Lloyd, opérant dans le cadre de contrats de concession de long terme ; et une flexibilité tarifaire et une résilience commerciale lui permettant de s’adapter aux évolutions du commerce maritime. Les deux agences reconnaissent également le rôle de TMPA comme maillon stratégique dans l’intégration du Maroc aux marchés mondiaux.

TMPA a engagé depuis plus de quatre ans, un processus de notation auprès des principales agences internationales. La publication de ces évaluations témoigne de l’engagement de l’entreprise en faveur des meilleurs standards de transparence financière et de gouvernance, et renforce sa crédibilité auprès des investisseurs internationaux pour le financement éventuel de son programme de développement.

Rappelons que TMPA S.A. est la filiale de «Tanger Med Special Agency» en charge de la gestion du Port Tanger Med 1, du Port Passagers et Rouliers et du Port Tanger Med 2.