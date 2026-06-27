Port de Casablanca : l’ANP redresse la barre et publie ses résultats

Après plusieurs mois marqués par une série de perturbations, le Port de Casablanca affiche des indicateurs en nette amélioration. L’Agence Nationale des Ports (ANP) a dressé un bilan de la situation opérationnelle, mettant en avant les mesures déployées et les résultats obtenus.

Depuis décembre 2025, le port de Casablanca a été soumis à une conjonction de contraintes inhabituelles. Des conditions météorologiques particulièrement sévères ont entraîné 38 jours de consignation, liés à des épisodes de forte houle et de fortes pluies. Un incident d’exploitation survenu en février 2026 est venu s’ajouter à ce contexte déjà tendu, souligne le communiqué de l’ANP. Parallèlement, le port a dû absorber une croissance soutenue du trafic, notamment en ce qui concerne les importations de céréales et d’aliments de bétail, deux flux stratégiques pour lesquels Casablanca assure respectivement 60 % et 70 % des approvisionnements nationaux. À cela s’est ajouté un trafic exceptionnel lié aux matières premières et équipements destinés aux grands chantiers lancés par le Maroc à l’horizon 2030.

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Face à cette situation, l’ANP a mis en place un dispositif de réponse articulé autour de plusieurs leviers. Sur le plan opérationnel, un suivi rapproché des navires en rade et à quai a été instauré, avec une optimisation de l’affectation des postes d’accostage. Des mesures strictes ont également été appliquées concernant les cadences d’évacuation des marchandises déchargées. Une priorité a été accordée à l’accostage des navires évacuateurs de conteneurs vides, ainsi qu’à certains navires vraquiers transportant des produits alimentaires ou de première nécessité. Sur le plan organisationnel, une mobilisation collective des acteurs portuaires et des autorités locales a permis l’adoption de mesures conjointes : organisation du travail en trois shifts, renforcement des cadences d’évacuation, amélioration de la disponibilité des moyens de transport et optimisation des procédures de contrôle.

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Toujours selon l’ANP, les efforts engagés commencent à produire des effets concrets. L’Agence fait état d’une réduction du niveau de congestion estimée à près de 50 % par rapport au pic observé ces derniers mois. Les délais d’attente pour les navires porte-conteneurs et les navires rouliers (RORO) sont revenus à la normale. Ceux des navires vraquiers, notamment céréaliers, enregistrent quant à eux une amélioration significative et progressive. Au-delà de la gestion de crise, l’ANP inscrit le port de Casablanca dans une trajectoire de modernisation durable, en lançant plusieurs projets structurants qui transformeront son fonctionnement dans les années à venir.

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D’abord, l’extension des terminaux à conteneurs de Marsa Maroc et TC3 permettra d’augmenter la capacité globale, qui passera de 1,3 million d’EVP actuellement à environ 2,2 millions d’EVP à l’horizon 2030. Ensuite, l’approfondissement du terminal polyvalent de Marsa Maroc offrira la possibilité d’accueillir des navires de plus grande capacité, renforçant ainsi la compétitivité du port.

Parallèlement, de nouveaux hangars seront réalisés pour le stockage des aliments de bétail, tandis que le terminal minéralier sera reconfiguré afin d’optimiser son exploitation. Enfin, la modernisation passe aussi par la digitalisation des opérations portuaires, avec pour objectif de fluidifier les flux de transit et d’améliorer l’efficacité des services, précise l’ANP.