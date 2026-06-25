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Damane Cash et AfricTRUST habilitées à délivrer des certificats électroniques qualifiés

by Challenge
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Eurafric Information, à travers sa marque AfricTRUST, et Damane Cash, filiale du Groupe Bank of Africa, annoncent le déploiement d’un réseau national d’enregistrement dédié à la délivrance de certificats électroniques qualifiés, le niveau le plus élevé de signature numérique, aussi bien aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises qu’aux administrations.

Cette avancée fait suite à l’autorisation accordée par la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI) à Eurafric Information permettant à son partenaire Damane Cash d’exercer le rôle d’Autorité d’Enregistrement Déléguée (AED), conformément aux exigences de la loi n°43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques.

Eurafric Information est la filiale technologique de Bank of Africa, de RMA et de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. À travers sa marque AfricTRUST, l’entreprise se présente comme le premier prestataire de services de confiance agréé au Maroc conformément à ladite loi.

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Grâce à ce nouveau service, les particuliers et les entreprises peuvent désormais se rendre dans une agence Damane Cash habilitée afin d’obtenir leur certificat électronique qualifié, délivré sous forme d’un token sécurisé (clé USB cryptographique), lit-on dans un communiqué. Ce dispositif leur permet de signer électroniquement leurs documents administratifs et contractuels avec une pleine valeur juridique.

Les particuliers, professionnels, entreprises et administrations bénéficieront ainsi d’un accès de proximité aux services de confiance numérique, tout en profitant du plus haut niveau de sécurité et de valeur juridique reconnu par la réglementation marocaine.

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Cette initiative associe l’expertise d’AfricTRUST dans la fourniture de services de confiance numérique à la proximité et à la couverture territoriale de Damane Cash. Elle contribue à démocratiser l’accès aux services de confiance électronique et à accélérer la transformation numérique des entreprises, des administrations et des citoyens marocains.

En rapprochant les services de confiance numérique des utilisateurs finaux, Eurafric Information et Damane Cash participent concrètement à la réalisation des ambitions de la stratégie Maroc Digital 2030 en faveur de la digitalisation des échanges, du renforcement de la confiance dans l’économie numérique et de l’inclusion digitale sur l’ensemble du territoire.

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