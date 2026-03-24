Les inwiDAYS scrutent le rapport entre IA et performance des entreprises

La 13ème édition de inwiDays se tient, le 3 avril 2026, à Casablanca, autour du thème «L’intelligence artificielle, catalyseur d’innovation et de performance pour les entreprises», dans un positionnement stratéhique qui place les startups au cœur de la transformation digitale nationale et confirme aussi le rôle de inwi comme partenaire de croissance de l’écosystème entrepreneurial marocain.

Dans la présentation de ce rendez-vous incontournable de l’innovation et de l’entrepreneuriat digital dans le Royaume, l’opérateur global souligne que cette édition sera marquée par la participation exceptionnelle du Pr. Rachid Guerraoui, figure internationale de référence en intelligence artificielle, qui interviendra en tant que keynote speaker de l’événement et apportera son éclairage académique et stratégique sur les enjeux de l’IA et de l’innovation.

Dans la perspective de cet événement, un appel à candidatures a été lancé via la plateforme innov.inwi.ma, à l’attention des startups marocaines intégrant l’intelligence artificielle au cœur de leurs solutions et intervenant dans l’un des axes d’innovation stratégiques de l’opérateur. Les projets retenus auront l’opportunité de présenter leurs solutions devant un jury d’experts lors des pitchs sessions prévues pendant l’événement.

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Cette 13ème édition sera également marquée par la remise des inwiDAYS Awards, qui récompenseront 5 startups à fort potentiel. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement stratégique assuré par les experts métiers de inwi, en collaboration avec des coachs et des experts de renom. L’objectif est concret : accompagner le développement des solutions IA locales à fort impact notamment en sélectionnant des startups prometteuses, de lancer des Proof of Concept (PoC) et d’accélérer les solutions à fort impact à travers des collaborations financées par l’opérateur inwi.

Cet accompagnement vise à stimuler l’émergence de solutions innovantes portées par des startups marocaines, en parfaite adéquation avec les besoins réels du tissu économique national. L’objectif est de répondre de manière ciblée et efficace aux enjeux majeurs liés à la transformation digitale, à l’amélioration de la performance et au renforcement de la compétitivité des entreprises marocaines.

Au-delà de cet événement phare, inwi collabore étroitement avec les startups issues de ses différentes initiatives et porteuses de solutions à forte valeur ajoutée. À ce jour, plus de 200 bons de commande ont été initiés par les équipes internes de inwi, concrétisant une volonté réelle d’intégrer les innovations locales dans les projets de l’opérateur.

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Ces collaborations sont facilitées par un processus fast-track, qui permet de passer rapidement de la définition du besoin à la concrétisation de l’offre.

Depuis sa création en 2012, inwiDAYS s’est imposé comme une plateforme de référence pour l’échange, le débat et la valorisation des tendances numériques. Événement emblématique dédié aux startups marocaines, inwiDAYS incarne l’engagement de inwi en faveur de la nouvelle économie digitale et du soutien à l’écosystème entrepreneurial innovant au Maroc.