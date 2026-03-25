La RAM se positionne comme passerelle entre le Brésil et le Monde arabe

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a mis en avant l’expansion de son réseau et le renforcement de sa connectivité internationale, à l’occasion d’un séminaire consacré au tourisme et aux affaires entre le Brésil et les pays arabes.

La rencontre, qui a réuni des acteurs publics et privés, le secteur financier ainsi que des représentants des Nations unies à Sao Paulo, a été marquée par la signature d’un mémorandum d’entente visant à attirer des investissements arabes dans le secteur touristique brésilien, positionné sur un marché estimé à 384 milliards de dollars à l’horizon 2028. Les axes prioritaires portent notamment sur les infrastructures touristiques, l’hôtellerie et le développement de nouveaux pôles.

Dans ce cadre, Royal Air Maroc, qui investit au Brésil depuis la reprise de la liaison Sao Paulo-Casablanca en décembre 2024 avec quatre fréquences hebdomadaires opérées par un Boeing 787-9 Dreamliner, a réaffirmé son rôle stratégique de passerelle entre ce pays et le monde arabe, contribuant à stimuler les flux touristiques et commerciaux, indique mardi un communiqué de la compagnie.

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« En 2025, nous avons proposé environ 85.000 sièges entre le Maroc et le Brésil, avec trois vols hebdomadaires. Depuis décembre, nous sommes passés à quatre fréquences hebdomadaires, soit environ 130.000 sièges en 2026, avec une croissance de 30 % », a déclaré Othman Baba, directeur régional de la RAM pour l’Amérique latine, cité par le communiqué.

Selon la même source, cette évolution accompagne la demande et le profil des voyageurs, notamment en provenance des pays arabes, en quête d’expériences combinant culture, nature et hospitalité de haut niveau.

La compagnie a également souligné l’expansion de sa connectivité mondiale à partir de son hub de Casablanca, avec l’ouverture de nouvelles destinations, renforçant ainsi son positionnement d’opérateur transcontinental reliant le Brésil, l’Afrique, l’Europe et le monde arabe.

Intervenant lors de ce séminaire, le ministre brésilien du Tourisme, Gustavo Feliciano, a mis en avant le caractère stratégique de la relation avec les pays arabes, la qualifiant de levier prioritaire pour l’internationalisation du tourisme brésilien.

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« Nous structurons un écosystème intégré, articulé autour de différents axes (connectivité aérienne, infrastructures, promotion et facilitation des investissements) afin de positionner le Brésil comme une destination compétitive et prête à accueillir ce public. Le mémorandum consolide cette dynamique et jette les bases d’une transformation de cette relation en flux durables de tourisme et d’affaires », a-t-il affirmé.

La dynamique de croissance a également été mise en avant par le représentant de l’Office national marocain du tourisme, Mohamed Amine Eljoudani, qui a souligné les résultats de la stratégie d’internationalisation de la destination.

« Nous sommes passés d’environ 34.000 touristes brésiliens en 2023 à près de 60.000 en 2025. Cette progression est le fruit d’une stratégie structurée, fondée sur une présence active sur le marché, la formation des professionnels du secteur et des partenariats avec les opérateurs. Le Brésil est un marché prioritaire et nous restons confiants quant à la poursuite de cette expansion », a-t-il indiqué.

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Depuis l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, Royal Air Maroc relie l’Afrique, l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, desservant 100 destinations dans 46 pays.

La compagnie traverse une phase d’expansion visant sa transformation d’acteur régional en opérateur transcontinental. Son plan stratégique 2023-2037 prévoit l’augmentation de la flotte à 200 appareils, avec un objectif de 32 millions de passagers par an à l’horizon 2037, contre 7,5 millions en 2024.

L’engagement en faveur d’un avenir durable constitue également une priorité : en 2025, la compagnie a réalisé son premier vol utilisant du carburant d’aviation durable (SAF).