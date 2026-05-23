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Transport aérien

Flambée du kérosène: RAM suspend provisoirement certaines liaisons

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Dans un contexte marqué par la forte hausse des prix du kérosène, conséquence directe des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ainsi que par un ralentissement de la demande sur certaines dessertes, Royal Air Maroc (RAM) annonce la prise de « mesures d’adaptation de son réseau international », en suspendant provisoirement certaines liaisons.

Cette hausse exceptionnelle des charges d’exploitation impacte fortement l’ensemble du secteur aérien mondial et a conduit plusieurs compagnies aériennes à revoir leur programmation de vols et à adapter temporairement leurs capacités, indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

Royal Air Maroc mettra en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin d’accompagner les clients concernés par ces suspensions et de limiter au maximum les désagréments occasionnés.

Lire aussi | Mondial-2026: Royal Air Maroc se mobilise pour transporter les supporters des Lions de l’Atlas

La compagnie nationale suit avec une grande attention l’évolution de la situation internationale et s’emploiera à rétablir progressivement ces lignes dès que les conditions opérationnelles et économiques le permettront.

Voici les lignes suspendues:

* Casablanca – Bangui

* Casablanca – Brazzaville

* Casablanca – Kinshasa

* Casablanca – Douala

* Casablanca – Yaoundé

* Casablanca – Libreville

* Tanger – Malaga

* Tanger – Barcelone

* Marrakech – Lyon

* Marrakech – Bordeaux

* Marrakech – Marseille

* Marrakech – Bruxelles

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