easyJet ouvre une liaison directe Strasbourg-Marrakech

La compagnie aérienne low cost easyJetUne a inauguré, dimanche 3 mai, une liaison aérienne directe entre Strasbourg et Marrakech, à raison de deux fréquences hebdomadaires, chaque jeudi et dimanche.

La nouvelle liaison vise à améliorer la connectivité entre les deux villes jusque-là reliées par des correspondances ou d’autres plateformes aéroportuaires. Elle offrira une alternative directe aux passagers, tant pour les déplacements économiques et touristiques que pour les flux liés aux diasporas.

Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de développement du réseau aérien vers le Maroc, dans un contexte où Marrakech confirme son attractivité en tant que destination touristique majeure et plateforme de connexion internationale. Cette desserte constitue l’une des nouvelles routes annoncées par EasyJet dans le cadre d’une expansion plus large de ses opérations vers le Maroc, marché présenté comme en forte croissance.

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La compagnie prévoit notamment d’y opérer un réseau renforcé avec un total de 19 liaisons depuis sept aéroports français en 2026. Le développement s’appuie également sur l’ouverture récemment d’une base opérationnelle à Marrakech, première implantation d’easyJet en Afrique, destinée à soutenir l’augmentation des capacités et l’ajout de nouvelles routes entre l’Europe et le Royaume.

Des voyageurs au départ de Strasbourg n’ont pas caché leur satisfaction à l’occasion de ce premier vol direct vers Marrakech, soulignant le confort et le gain de temps qu’offre cette nouvelle liaison. Plusieurs passagers ont expliqué que, jusqu’à présent, ils devaient passer par de longs détours via Bâle, en Suisse, ou Baden-Baden en Allemagne, ou supporter des escales parfois contraignantes.

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“Avant, je devais partir de Bâle, avec parfois une escale en plus. C’était fatigant et ça rallongeait beaucoup le voyage. Là, en partant directement de Strasbourg, c’est un vrai soulagement”, a confié une touriste alsacienne, visiblement enthousiaste à l’embarquement.