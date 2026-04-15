Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Chery Challenge: confort et autonomie confirmés au volant du Tiggo 7 Pro PHEV
easyJet inaugure sa base à Marrakech, la première en Afrique
Pétrole et gaz: hausse des prix mais aussi des recettes fiscales
La MATU prend pied à Casa Anfa
Wassima El Moutaouakil nommée présidente de Safran Nacelles Morocco
Le Maroc, une option pour la relocalisation de l’industrie pharmaceutique européenne ?
GISS 2026 : le Maroc et l’OACI scellent deux partenariats stratégiques
Terminal GNL de Nador: périscope d’une pause stratégique…
Rabat: le SIEL s’attend à une édition de tous les records
Destination MICE: Rabat se positionne sur le tourisme d’affaires
Home Challenge news TransporteasyJet inaugure sa base à Marrakech, la première en Afrique
 Transport

easyJet inaugure sa base à Marrakech, la première en Afrique

by Challenge
written by Challenge

La compagnie easyJet a inauguré, mercredi 15 avril, sa nouvelle base à l’aéroport Marrakech Menara, dans le cadre de la stratégie de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) en matière de développement des liaisons aériennes.

Trois avions y seront déployés, permettant d’atteindre jusqu’à 4 millions de sièges dès la première année et d’amplifier fortement les flux vers la destination Maroc sur les marchés européens clés, indique un communiqué de l’Office.

Première implantation de la compagnie en Afrique, lancée en présence d’Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, et de Kenton Jarvis, directeur général d’easyJet, cette base constitue un levier opérationnel majeur pour le développement de la destination, la consolidation des capacités aériennes vers le Royaume et la montée en puissance de ses principaux marchés émetteurs.

Lire aussi | L’ONMT explore les moyens d’augmenter l’attractivité de l’Oriental

La base permettra à easyJet de renforcer significativement son offre vers le Maroc, avec l’ouverture de six nouvelles lignes portant à 58 le nombre total de routes reliant le Royaume à ses principaux marchés émetteurs. Dès l’hiver 2026, trois nouvelles dessertes seront proposées, reliant Prague, Newcastle et Zurich à Marrakech, tandis que trois autres liaisons entre Nantes et Essaouira, Bordeaux et Agadir, ainsi que Birmingham et Agadir seront lancées au printemps 2026.

En parallèle, plusieurs lignes existantes au départ de Marrakech, notamment vers Lille, Strasbourg et Hambourg, seront opérées à l’année, consolidant durablement la connectivité. Avec ces développements, la compagnie dessert désormais cinq aéroports marocains, à savoir Marrakech, Agadir, Rabat, Essaouira et Tanger, confirmant ainsi son statut de premier transporteur vers le Maroc depuis le Royaume-Uni et la Suisse, et de troisième compagnie aérienne opérant dans le Royaume.

Lire aussi | Les leaders du tourisme américain en conclave au Maroc, une première en Afrique

À l’échelle territoriale, l’impact est immédiat. L’implantation de cette base s’accompagne de la création d’environ 100 emplois directs et de nombreux emplois indirects, tout en dynamisant l’ensemble de l’écosystème touristique local.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans le prolongement du partenariat stratégique conclu à l’automne 2025 entre l’ONMT et easyJet, structuré autour d’un objectif commun : renforcer durablement la connectivité du Maroc, diversifier les marchés et soutenir une croissance touristique équilibrée. Le partenariat intègre également le développement de easyJet holidays, avec plus de 70 établissements proposés à Marrakech.

Rappelons que, présente au Maroc depuis 2006, easyJet a transporté près de 20 millions de passagers vers le Royaume et dessert aujourd’hui cinq aéroports majeurs : Marrakech, Agadir, Rabat, Essaouira et Tanger, participant activement à la valorisation des territoires et à la diversification de l’offre touristique.

Lire aussi | L’ONMT veut renforcer son positionnement sur le marché allemand

En renforçant les capacités, en stabilisant les liaisons et en élargissant les marchés, l’ONMT crée ainsi les conditions d’un développement mieux maîtrisé et plus structurant, au service d’une performance touristique durable.

Vous aimerez aussi

ONDA: vers une transformation stratégique du statut juridique

La NARSA nie l’envoi de SMS invitant les citoyens à payer des amendes...

ONCF: programmation spéciale des trains pour l’Aïd Al-Fitr

CAN 2025: Casa Transports met en place un dispositif spécial

Mobilité durable : le Maroc affirme ses orientations stratégiques à l’ONU

Le Maroc consacre 78 MMDH à une mobilité propre