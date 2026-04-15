easyJet inaugure sa base à Marrakech, la première en Afrique

La compagnie easyJet a inauguré, mercredi 15 avril, sa nouvelle base à l’aéroport Marrakech Menara, dans le cadre de la stratégie de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) en matière de développement des liaisons aériennes.

Trois avions y seront déployés, permettant d’atteindre jusqu’à 4 millions de sièges dès la première année et d’amplifier fortement les flux vers la destination Maroc sur les marchés européens clés, indique un communiqué de l’Office.

Première implantation de la compagnie en Afrique, lancée en présence d’Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, et de Kenton Jarvis, directeur général d’easyJet, cette base constitue un levier opérationnel majeur pour le développement de la destination, la consolidation des capacités aériennes vers le Royaume et la montée en puissance de ses principaux marchés émetteurs.

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La base permettra à easyJet de renforcer significativement son offre vers le Maroc, avec l’ouverture de six nouvelles lignes portant à 58 le nombre total de routes reliant le Royaume à ses principaux marchés émetteurs. Dès l’hiver 2026, trois nouvelles dessertes seront proposées, reliant Prague, Newcastle et Zurich à Marrakech, tandis que trois autres liaisons entre Nantes et Essaouira, Bordeaux et Agadir, ainsi que Birmingham et Agadir seront lancées au printemps 2026.

En parallèle, plusieurs lignes existantes au départ de Marrakech, notamment vers Lille, Strasbourg et Hambourg, seront opérées à l’année, consolidant durablement la connectivité. Avec ces développements, la compagnie dessert désormais cinq aéroports marocains, à savoir Marrakech, Agadir, Rabat, Essaouira et Tanger, confirmant ainsi son statut de premier transporteur vers le Maroc depuis le Royaume-Uni et la Suisse, et de troisième compagnie aérienne opérant dans le Royaume.

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À l’échelle territoriale, l’impact est immédiat. L’implantation de cette base s’accompagne de la création d’environ 100 emplois directs et de nombreux emplois indirects, tout en dynamisant l’ensemble de l’écosystème touristique local.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans le prolongement du partenariat stratégique conclu à l’automne 2025 entre l’ONMT et easyJet, structuré autour d’un objectif commun : renforcer durablement la connectivité du Maroc, diversifier les marchés et soutenir une croissance touristique équilibrée. Le partenariat intègre également le développement de easyJet holidays, avec plus de 70 établissements proposés à Marrakech.

Rappelons que, présente au Maroc depuis 2006, easyJet a transporté près de 20 millions de passagers vers le Royaume et dessert aujourd’hui cinq aéroports majeurs : Marrakech, Agadir, Rabat, Essaouira et Tanger, participant activement à la valorisation des territoires et à la diversification de l’offre touristique.

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En renforçant les capacités, en stabilisant les liaisons et en élargissant les marchés, l’ONMT crée ainsi les conditions d’un développement mieux maîtrisé et plus structurant, au service d’une performance touristique durable.