L’ONMT explore les moyens d’augmenter l’attractivité de l’Oriental

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a tenu, mercredi 8 avril 2026 présentes à Oujda, une réunion avec les responsables du Conseil Régional du Tourisme de l’Oriental, les opérateurs touristiques et les autorités locales, dans le but de mettre en œuvre la stratégie concertée entre les intervenants publics et privés en termes de soutien au développement touristique de cette région pleine de potentiel.

Au cours de cette séance, présidé par Mhamed Atfaoui, Wali de la région de l’Oriental, les responsables de l’ONMT ont affiché leur mobilisation aux côtés des opérateurs et des autorités locales. De même, ils ont exprimé leur engagement à accompagner la région dans le renforcement de son attractivité et dans la mise en place d’un développement touristique durable et régulier, capable de dépasser les contraintes de saisonnalité et d’enclavement.

L’action de l’ONMT pour la région de l’Oriental se veut structurée et diversifiée. Sur le plan aérien, l’Office déploie une stratégie visant à renforcer la connectivité internationale et nationale. Les marchés français, ibériques et du Benelux bénéficient d’une attention particulière à travers des vols directs, des programmes charters et des augmentations d’allotements auprès des compagnies aériennes partenaires. Une accélération sur le marché allemand est en œuvre avec des nouveaux partenaires et le renforcement de la connectivité aérienne. Et pour les pays de l’Est, des vols spéciaux sont mises en place.

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L’ensemble de ces initiatives est pensé pour maximiser le remplissage hors pic et favoriser l’internationalisation de la région. Sur le plan domestique, les vols vers Oujda et Nador sont renforcés pour faciliter l’accès aux visiteurs nationaux et soutenir la dynamique touristique locale. La desserte aérienne est ainsi pour l’ONMT un axe prioritaire. Les efforts fournis jusqu’ici ont d’’ores et déjà permis d’augmenter de 50% la capacité en siéges aériens sur les deux aéroports de Oujda et Nador ces 3 dernières années.

Parallèlement, l’ONMT s’investit pleinement dans la communication et le marketing. Une nouvelle phase de la campagne internationale intégrera l’Oriental dès 2027, avec un plan stratégique visant à mettre en avant la richesse et la diversité de la région. L’Office développe également une présence digitale permanente et cohérente sur toutes les plateformes, afin de toucher les Marocains du Monde et d’engager une audience internationale qualifiée.

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Une étude approfondie sur les comportements, perceptions et attentes des Marocains du Monde permet de guider ces actions et de mieux répondre aux besoins spécifiques des différents segments de visiteurs. Les partenariats avec les Tours Operators et les plateformes de réservation en ligne sont renforcés pour augmenter la durée des séjours et le panier moyen, tout en valorisant l’offre locale et en créant des campagnes co-brandées à forte visibilité.

L’ONMT agit également pour dynamiser l’animation culturelle et événementielle de la région. Des événements de renom sont délocalisés dans l’Oriental pour renforcer le rayonnement de la région, et le calendrier événementiel local est soutenu pour assurer une activité régulière tout au long de l’année.

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En marge de ces réunions stratégiques, la visite des deux stations balnéaires Saïdia et Marchica a été organisée afin de permettre aux responsables de l’ONMT d’identifier les leviers de développement à activer pour renforcer leur attractivité sur les marchés internationaux.

Grâce à cette mobilisation, coordonnée et concertée, l’ONMT confirme son rôle de partenaire de confiance pour la région de l’Oriental. L’Office s’engage à contribuer à construire un tourisme durable et inclusif, à stimuler la croissance économique locale et à valoriser pleinement le potentiel exceptionnel de la région.