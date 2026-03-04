Alertes
L’ONMT veut renforcer son positionnement sur le marché allemand

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) prend part au 60ème Salon international du tourisme ITB Berlin, qui se tient du 3 au 5 mars 2026 au Parc des Expositions de la capitale allemande, avec la participation de près de 6.000 exposants et plus de 170 destinations.

A l’occasion de cette édition anniversaire, l’ONMT déploie un dispositif ambitieux pour renforcer durablement le positionnement du Maroc sur le marché allemand à l’occasion .Conduite par Achraf Fayda, Directeur Général de l’Office, accompagné de Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), la délégation marocaine traduit l’alignement stratégique entre secteurs public et privé pour accélérer la dynamique de croissance sur ce marché prioritaire.

L’ONMT mobilise plus de 140 professionnels du tourisme et déploie un pavillon de plus de 1.000 m², véritable vitrine immersive de l’offre nationale. Sept régions marocaines y sont représentées, dont l’Oriental, Fès-Meknès et Souss-Massa mises à l’honneur, illustrant la richesse territoriale et la diversité des expériences proposées. Cette présence structurée vise à renforcer la commercialisation de la destination, à générer de nouveaux flux et à consolider les partenariats existants.

Lire aussi | L’ONMT reçoit le prix «Destination Partenaire de l’Année» en France

En parallèle, l’ONMT engage une série d’actions structurantes en matière de connectivité. En marge du salon, des accords sont signés avec les compagnies allemandes Condor, Eurowings et Discover Airlines afin d’augmenter les capacités sur les lignes existantes et d’ouvrir de nouvelles routes vers des destinations marocaines à fort potentiel.

La compagnie nationale Royal Air Maroc accompagne cette dynamique en renforçant sa programmation vers l’Allemagne, avec notamment de nouvelles liaisons reliant Nador à Francfort et Düsseldorf, en complément de la ligne Casablanca-Munich lancée récemment. Les capacités aériennes globales progressent ainsi de 34 % pour la saison 2025-2026.

Le volet distribution constitue également un axe majeur de cette offensive. L’ONMT consolide son alliance avec son partenaire historique TUI. L’ITB 2026 a également été marquée par la signature d’un partenariat stratégique avec Der, deuxième plus grand tour-opérateur allemand, avec un objectif de progression de 25 % sur trois ans, traduisant la volonté de l’ONMT d’inscrire la croissance dans la durée.

Lire aussi | Après un exceptionnel exercice 2025, l’ONMT se projette dans l’avenir

Ces actions s’appuient sur une dynamique de marché favorable. En 2025, plus de 930.000 touristes allemands ont visité le Maroc, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. L’Allemagne représente désormais le septième marché émetteur du Royaume et contribue à hauteur de 5 % des arrivées internationales, confirmant son rôle structurant dans la stratégie de diversification des flux.

À travers ce dispositif global, l’ONMT affirme à Berlin une approche résolument proactive : intensifier la connectivité, sécuriser les partenariats de distribution, valoriser les territoires et transformer la performance en levier de leadership durable sur le marché allemand.

