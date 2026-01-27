Après un exceptionnel exercice 2025, l’ONMT se projette dans l’avenir

Le Conseil d’Administration de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) s’est tenu, mardi 27 janvier, afin d’examiner le bilan de l’exercice 2025, et de valider le plan d’actions et le projet de budget pour 2026.

Placée sous la présidence de Mme Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, cette réunion intervient dans un contexte de forte dynamique touristique, avec des résultats qui dépassent les tendances mondiales et confirment la solidité du tourisme marocain.

Dans son mot d’ouverture, la ministre a souligné: « Ce que nous observons aujourd’hui dans le tourisme n’est pas circonstanciel, mais structurel. Depuis 2021, et sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le gouvernement a pris des décisions fortes à des moments décisifs. La feuille de route 2023–2026 en est l’illustration concrète. Notre objectif est de construire un tourisme performant, durable, et surtout bénéfique à l’ensemble des Marocains, dans toutes les régions, les villes comme les territoires ruraux. »

En 2025, le Maroc a accueilli près de 20 millions de touristes, en progression de 14 % par rapport à 2024. Les recettes touristiques ont atteint 124 milliards de dirhams à fin novembre, en hausse de 19 %, tandis que les nuitées globales ont progressé de 9 %. Ces performances traduisent l’efficacité des actions engagées par l’ONMT dans le cadre de la feuille de route du tourisme 2023-2026, et confirment la place du Maroc parmi les destinations les plus compétitives de la région.

La connectivité aérienne a joué un rôle stratégique dans cette dynamique. L’année 2025 a été marquée par une augmentation de 12 % de la capacité, portée à plus de 12 millions de sièges, le renforcement des partenariats avec des compagnies internationales, l’ouverture de nouvelles lignes long-courrier comme Atlanta-Marrakech et la création de bases aériennes au Maroc. Ces efforts ont renforcé l’accessibilité du Royaume, et soutenu son attractivité.

Le Conseil a également salué la modernisation du marketing touristique, reposant désormais sur une approche digitale et data-driven. Le dispositif World Class Marketing, combinant campagnes multicanales, marketing d’influence et contenus à forte valeur ajoutée.

Cette stratégie s’est également traduite par une série d’activations fortes en lien avec les grands événements culturels, sportifs et institutionnels accompagnés par l’ONMT. En 2025, la campagne « Maroc, Terre de Football », déployée à l’occasion de la CAN a illustré l’efficacité de la stratégie intégrée de l’Office, au service de l’attractivité des territoires et de la notoriété de la destination.

Au terme des travaux, le Conseil d’Administration a validé le Plan d’Actions 2026 ainsi que le projet de budget associé, inscrits dans l’objectif d’atteindre 26 millions de touristes à l’horizon 2030, d’accélérer la digitalisation et l’intégration de l’intelligence artificielle, et de promouvoir une croissance touristique responsable, durable et créatrice de valeur.

À l’issue de la présentation, le rapport d’activité de l’ONMT, ainsi que son bilan financier pour l’exercice, ont été approuvés par l’ensemble des administrateurs, de même que son plan d’action 2026 et ses projets structurants, en ligne avec la feuille de route du secteur.

Fort de ces résultats et de cette vision stratégique, l’ONMT aborde 2026 avec confiance et ambition, déterminé à participer à la transformation de la performance touristique en un moteur durable d’attractivité et de rayonnement pour le Maroc et ses territoires.