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Un vent d’optimisme chez les industriels, assure BAM

by Challenge
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Crédit: DR.

Hormis dans les secteurs de la « chimie et parachimie » et le « textile et cuir », les industriels marocains anticipent globalement un accroissement de la production et des ventes pour les trois prochains mois, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Toutefois, plus d’une entreprise sur quatre indique des incertitudes quant à l’évolution future de la production et des ventes, fait savoir la banque centrale dans la nouvelle note relative à l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie.

En mars dernier, l’enquête fait ressortir une amélioration de l’activité, en ce sens que la production et les ventes auraient augmenté et le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) se serait situé à 78%.

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La production aurait enregistré une hausse dans la « chimie et parachimie » et dans la « mécanique et métallurgie », une stagnation dans l' »agroalimentaire » et une baisse dans le « textile et cuir ». Quant aux ventes, elles auraient progressé dans l’ensemble des branches, que ce soit sur le marché local ou étranger.

S’agissant des commandes, elles auraient accusé un recul, recouvrant des baisses dans le « textile et cuir » et dans la « chimie et parachimie », une stagnation dans l’ »agroalimentaire » et une hausse dans la « mécanique et métallurgie ».

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Pour leur part, les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans l’ensemble des branches à l’exception de la « mécanique et métallurgie » où ils se seraient établis à un niveau normal.

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