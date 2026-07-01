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Transport urbain

Uber annonce l’extension de ses services à Agadir et Tanger

by Challenge
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Après le «succès» de ses opérations dans plusieurs villes stratégiques du Royaume, Uber a annoncé, ce mercredi 1er juillet 2026, le lancement de ses services à Agadir et Tanger, tout en renforçant sa présence à Casablanca et Rabat.

«Cette expansion marque une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise au Maroc (et) traduit une vision de long terme, axée sur l’accompagnement du secteur touristique, le renforcement des partenariats locaux, la création de nouvelles opportunités de revenus et la mise à disposition d’une expérience de mobilité fiable, régulière et accessible», annonce le leader mondial de VTC dans un communiqué.

Et de poursuivre: «Le Maroc continue de susciter l’intérêt des voyageurs internationaux, alors qu’il consolide sa position parmi les destinations touristiques majeures de la région et se prépare à accueillir de grands événements mondiaux, dont la Coupe du Monde de la FIFA 2030».

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Dans un contexte de croissance continue des arrivées touristiques, et alors que le Royaume ambitionne d’accueillir 26 millions de visiteurs en 2030, une mobilité fiable, sûre et pratique jouera un rôle essentiel dans la qualité de l’expérience proposée aux voyageurs. Elle contribuera à fluidifier leurs déplacements, depuis leur arrivée dans les hôtels et les sites d’intérêt jusqu’à la découverte des villes en toute simplicité.

Par ailleurs, Uber fait remarquer que la sécurité demeure au cœur de son approche au Maroc. Les utilisateurs peuvent bénéficier d’un ensemble de fonctionnalités pensées pour accompagner leurs déplacements au quotidien, notamment le partage du trajet, les destinations multiples, les courses programmées, les paiements numériques sans espèces, ainsi que l’assistance de l’équipe mondiale d’Uber dédiée à la gestion des incidents, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

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«Notre priorité est de poursuivre notre croissance de manière responsable et de contribuer à rendre chaque trajet aussi efficace, abordable et simple que possible pour les Marocains comme pour les visiteurs, tout en renforçant les opportunités de revenus pour les chauffeurs », a déclaré Fayçal Ihrai, General Manager Maroc d’Uber, notant «qu’une mobilité sûre, accessible et prévisible peut jouer un rôle concret pour rapprocher les personnes des opportunités à travers le pays».

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