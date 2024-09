Foughal Bus Kénitra se digitalise en partenariat avec Weego

Une étape significative dans la digitalisation des services de Foughal Bus Kénitra. En partenariat avec la startup Weego, le transporteur a lancé, mercredi 11 septembre, une application devant simplifier les déplacements urbains dans la capitale du Gharb.

Avec le déploiement de Weego, développée par la startup maroco-sénégalaise éponyme, la société entend, de ce fait, mettre un terme aux longues files devant les guichets et l’anxiété de l’attente aux arrêts d’autobus.

En permettant aux passagers de pouvoir planifier leurs trajets, suivre en temps réel l’arrivée des bus et recharger leurs abonnements sans se déplacer, elle espère accomplir une évolution de taille en termes d’amélioration de la mobilité dans Kénitra et ses environs.

Lire aussi | 3500 bus, 30 MDH pour les abattoirs, eaux usées… l’essentiel des annonces de Laftit au Parlement

« Il y a encore quelques décennies, à nos débuts, tout se faisait à la main, des tickets jusqu’à la gestion des passagers. Aujourd’hui, avec l’application Weego, nous offrons à Kénitra une solution digitale complète pour répondre aux besoins de mobilité de nos concitoyens», se félicite le PDG de Foughal Bus, Mohammed Mrabet, lors de la cérémonie de signature de la convention de partenariat avec la startup.

Plain-pied dans le futur

L’application, disponible sous Android et Apple (iOS), propose des fonctionnalités inédites dans le transport urbain par autobus au Maroc. Elle permet aux utilisateurs de recharger leur compte via leur téléphone portable ou dans les agences Cash Plus.

Parmi ses fonctionnalités phares, l’application offre le suivi en temps réel des bus, indiquant leur temps d’arrivée précis et leur avancement entre les stations, tout en permettant de planifier des itinéraires intelligents pour faciliter les déplacements en ville.

En quelques clics, explique Saad Jittou, PDG de Weego, les étudiants et les élèves ont notamment la possibilité de recharger et renouveler leurs abonnements à partir de leur smartphone, sans avoir à se déplacer ou à faire la file devant les bureaux de la société.

Lire aussi | Baisse de la TVA sur le transport. Soutien unanime des députés pour alléger les coûts

La startup ambitionne d’étendre son concept à d’autres villes au Maroc et à l’étranger, en vue de confirmer son statut de leader dans la mobilité intelligente, souligne-t-il.

Pour Sarah Mrabet, directrice générale de Foughal Bus Kénitra, «la technologie et le digital ne sont plus un luxe, mais une nécessité, y compris dans le transport urbain».

Un impact sur la mobilité urbaine et interurbaine

L’application va permettre de mieux comprendre les besoins des usagers grâce aux données collectées, ce qui est à même d’aider à ajuster les services en temps réel et à offrir une meilleure réactivité. «C’est une avancée pour eux, pour nous, et pour la ville de Kénitra», assure Sarah Mrabet.

Lire aussi | IA : La startup KWIKS lève 8 millions DH pour révolutionner le recrutement

Foughal Bus Kénitra (FBK) exploite 22 lignes, dont 5 interurbaines, grâce à une flotte de 138 autobus nouvelle génération. L’entrée en service de FBK en en 2022 a constitué un grand soulagement pour plus d’un demi-million d’habitants de cette agglomération. Aujourd’hui, elle transporte quotidiennement 80.000 passagers, dans des conditions jugées «satisfaisantes» par les usagers.

En plus de Kénitra, chef-lieu de la province, le réseau de Foughal Bus dessert les communes environnantes de Mehdia, Sidi Taybi, Benmansour, Sidi Allal Tazi, Haddada et Mnasra.

L’application Weego devra aider à fluidifier le trafic et à renforcer l’efficacité des transports entre ces communes aux liens organiques. En simplifiant la mobilité au quotidien, cette solution innovante contribuerait à faire de Kénitra et ses environs une région plus connectée et attractive.